Le Bureau central national (BCN) d’Interpol a retrouvé, ce week-end, aux Maristes, à Dakar, un véhicule de marque Sport Equip CK2 signalé volé en Espagne, rapporte Libération.

Selon le journal, le signal GPS de la voiture a permis aux enquêteurs de la localiser. Présenté comme le propriétaire du véhicule, K. Houssan, un ressortissant libanais, affirme l’avoir acheté en Guinée-Bissau auprès d’un ressortissant gambien identifié comme O. Gassama.

Le véhicule a été immobilisé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de son acquisition et faire la lumière sur cette affaire, précise la même source.