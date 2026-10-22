Dakar 32°
Exclusivitésaujourd’hui : 1
Société

Décès d’Abdoulaye Diop : La Police sénégalaise en deuil

WhatsAppX

La Police nationale sénégalaise est en deuil. Abdoulaye Diop est décédé ce jeudi à l’hôpital Principal de Dakar.

Au cours de sa carrière, le défunt a occupé plusieurs fonctions importantes au sein de l’institution policière. Il a notamment été Commissaire central de Dakar, avant d’être nommé Directeur de la Sécurité publique (DSP).

Il avait ensuite été élevé au grade de Contrôleur général de la Police.

Sa disparition marque le départ d’un ancien haut responsable de la Police nationale sénégalaise.

Nos Exclusivités du jour

Par la rédaction
Voici le plus grand obstacle politique de Diomaye…c’est un alliéXibaaru

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Partager sur WhatsAppX