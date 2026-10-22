Décès d’Abdoulaye Diop : La Police sénégalaise en deuil

La Police nationale sénégalaise est en deuil. Abdoulaye Diop est décédé ce jeudi à l’hôpital Principal de Dakar.

Au cours de sa carrière, le défunt a occupé plusieurs fonctions importantes au sein de l’institution policière. Il a notamment été Commissaire central de Dakar, avant d’être nommé Directeur de la Sécurité publique (DSP).

Il avait ensuite été élevé au grade de Contrôleur général de la Police.

Sa disparition marque le départ d’un ancien haut responsable de la Police nationale sénégalaise.