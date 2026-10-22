Décès d’Abdoulaye Diop : Le ministre de l’Intérieur rend hommage à un grand serviteur de l’État

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a rendu hommage au Contrôleur général de Police à la retraite, Abdoulaye Diop, décédé ce jeudi à l’hôpital Principal de Dakar. Dans un message sur les réseaux sociaux, le ministre a salué la mémoire d’un homme dont l’engagement au service de la République et de la Police nationale restera gravé dans les mémoires.

« Je rends hommage à ce grand serviteur de l’État, dont l’engagement au service de la République et de la Police nationale restera gravé dans les mémoires », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé. Le ministre de l’Intérieur a également adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, au Directeur général de la Police nationale ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’institution, en activité comme à la retraite.

Il a conclu son message par une prière pour le repos de l’âme du disparu : « Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Son Paradis. Amine. »