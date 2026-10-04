Décès de Cheikh Hamidou Kane : Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d’un « patrimoine » de l’Afrique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi au décès de Cheikh Hamidou Kane, saluant la mémoire de l’écrivain et ancien ministre de la République.

« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Hamidou Kane », a écrit le chef de l’État. Bassirou Diomaye Faye a notamment souligné l’importance de « L’Aventure ambiguë », estimant que cette œuvre a donné « à des générations d’Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s’ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes ».

Le président de la République a également rappelé le parcours de Cheikh Hamidou Kane au service de l’État. « Ministre de la République, il a aussi servi le Sénégal avec dévouement », a-t-il déclaré. « Son œuvre appartient désormais au patrimoine de notre Nation et de toute l’Afrique », a poursuivi Bassirou Diomaye Faye.

Au nom de la Nation et en son nom personnel, le chef de l’État a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt ainsi qu’au monde des lettres. « Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et l’accueille en Son Paradis », a-t-il conclu.