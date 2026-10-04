Décès de Cheikh Hamidou Kane : le Premier ministre présent à la levée du corps

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lo, a pris part ce dimanche à l’hôpital Fann, à Dakar, à la cérémonie de levée du corps de l’écrivain Cheikh Hamidou Kane, décédé le 4 octobre 2026 à l’âge de 98 ans.

À la tête d’une délégation gouvernementale, le Premier ministre a transmis à la famille du défunt les condoléances du président de la République ainsi que celles de la Nation.

Ahmadou Alhaminou M. Lo s’est incliné devant la mémoire de l’auteur de « L’Aventure ambiguë », considérée comme une œuvre majeure de la littérature africaine. Il a également salué la pensée et l’héritage de l’écrivain, qui continuent d’inspirer plusieurs générations de lecteurs et d’intellectuels.