Décès de Cheikh Macky Ibrahim Niass : Les condoléances du président Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, fils du vénéré Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass.

​Dans un message publié sur ses canaux officiels, le chef de l’État a adressé ses condoléances les plus émues au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, ainsi qu’à l’ensemble de la cité religieuse.

​« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass. Je présente mes condoléances les plus attristées au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, à toute la famille de Baye Niass, à la communauté de la Fayda Tidjaniyya et à l’ensemble des fidèles », a-t-il écrit.

​Le président de la République a conclut son hommage en formulant d’ardentes prières pour le repos éternel du disparu : « Que le Tout-Puissant lui accorde Sa sainte miséricorde et l’accueille dans Son plus haut paradis. »