Décès de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara : Le message de condoléances du président Diomaye

Le Sénégal et la Mauritanie sont en deuil suite au rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah et doyen d’âge de la prestigieuse famille de Mame Cheikh Saadbou. Figure morale et religieuse de premier plan, le défunt incarnait un guide éclairé pour toute la communauté khadre de la sous-région.

​Dès l’annonce de cette triste nouvelle, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé via son compte officiel sur le réseau social X pour témoigner la compassion de la Nation.

​« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah et doyen d’âge de la famille de Mame Cheikh Saadbou », a déclaré le chef de l’État, saluant la mémoire de l’érudit.

​Dans son message, le président a tenu à adresser ses réconforts à l’ensemble du monde musulman et plus particulièrement à la confrérie Khadre : « Je présente mes condoléances attristées à sa famille, à la communauté khadre du Sénégal et de Mauritanie et à l’ensemble des fidèles qu’il a guidés. »