Décès d’un nourrisson  : L’hôpital Ndamatou réagit (communiqué)

À la suite du décès d’un nourrisson de neuf mois survenu après trois jours de soins intensifs, l’Établissement public de santé de Touba Ndamatou a annoncé l’ouverture d’une enquête interne. La direction indique également que les résultats de l’autopsie, engagée pour déterminer les causes exactes du décès, sont toujours attendus.

L’Établissement public de santé de Touba Ndamatou (EPSHTN) a réagi aux allégations de présumée faute médicale relayées sur les réseaux sociaux à la suite du décès d’un nourrisson de neuf mois au sein de sa structure. Dans un communiqué officiel daté du 9 octobre 2026, la direction de l’hôpital affirme vouloir rétablir les faits et apporter des éléments d’information à l’opinion publique.

Selon le document, le nourrisson a été admis aux urgences pédiatriques le vendredi 2 octobre 2026. Pris en charge par l’équipe médicale, il a bénéficié d’une évaluation et de soins avant d’être transféré en réanimation à la suite d’un arrêt cardiaque.

L’enfant est décédé après trois jours de soins intensifs, précise l’établissement. Toutefois, la cause exacte du décès n’étant pas encore établie, la direction indique avoir engagé, dès le jour des faits, les démarches nécessaires à la réalisation d’une autopsie, conformément à la réglementation en vigueur.

Parallèlement, une enquête interne a été ouverte afin d’examiner les circonstances de ce décès. À la date de publication du communiqué, les résultats de l’autopsie n’étaient pas encore disponibles.

Face aux accusations relayées sur les réseaux sociaux, l’hôpital assure vouloir faire preuve de transparence et s’engage à prendre toute mesure utile au regard des conclusions de l’autopsie et de l’enquête interne.

Dans son communiqué, la direction, le corps médical et l’ensemble du personnel de l’établissement présentent leurs sincères condoléances à la famille endeuillée. L’hôpital appelle également les populations à la retenue, au respect du deuil et à l’attente des conclusions des investigations en cours.