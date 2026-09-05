Dégradation de Moody’s : le Sénégal face à l’urgence de réinventer son modèle de financement (Par Cheikh Mbacké Sene)

La dégradation, le 28 août 2026, de la note souveraine du Sénégal par Moody’s, de Caa1 à Caa2 avec perspective négative, intervient dans un contexte de forte pression sur les finances publiques. Au-delà de la sanction apparente adressée à la signature souveraine, cette décision doit surtout être considérée comme un signal d’alerte stratégique. Elle met en évidence la nécessité pour Dakar de revoir son architecture de financement, de réduire son exposition au refinancement à court et moyen terme et d’accélérer la transformation productive de l’économie.

La décision de Moody’s repose principalement sur l’aggravation des risques de refinancement et sur la faiblesse des marges de manœuvre budgétaires. Les besoins bruts de financement du Sénégal devraient représenter environ 25 % du PIB en 2026, tandis que le paiement des intérêts absorbe désormais 23,7 % des recettes de l’État, contre 16,1 % en 2023. Le remboursement annuel du principal représente également une pression importante sur les finances publiques. Selon l’approche retenue par Moody’s, qui intègre notamment certaines entreprises publiques, la dette publique se situe autour de 108 % du PIB. L’enjeu n’est donc plus seulement le niveau de la dette, mais sa structure, son coût, son calendrier de remboursement et la capacité du Trésor à assurer durablement son refinancement.

Réduire le coût du financement et restaurer la confiance

Le premier impératif consiste à réduire progressivement le coût du refinancement. Cela passe par un allongement des maturités, une meilleure programmation des émissions et une diversification de la base des investisseurs. Le retour du Sénégal sur le marché régional des titres publics montre néanmoins que la signature conserve une capacité d’attraction. Lors d’une récente émission, une demande largement supérieure au montant recherché a confirmé l’existence d’un intérêt des investisseurs régionaux. Cette dynamique est positive, mais elle ne doit pas conduire à une dépendance excessive au marché de l’UEMOA. Le financement régional doit devenir un pilier d’une stratégie diversifiée, et non un substitut permanent aux financements internationaux.

La deuxième priorité est de mobiliser davantage l’épargne nationale et celle de la diaspora. Le Sénégal dispose d’un potentiel considérable auprès des ménages, des Sénégalais de l’extérieur, des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des investisseurs institutionnels. Il faut développer des instruments financiers de long terme capables d’orienter cette épargne vers les infrastructures, l’industrie, l’agriculture, les PME, les entreprises exportatrices et les projets structurants. L’objectif doit être de faire évoluer le système financier d’une logique de financement du déficit vers une logique de financement de l’économie productive.

La troisième orientation concerne les partenariats public-privé. Dans un environnement où la capacité d’endettement de l’État est contrainte, le capital privé doit jouer un rôle beaucoup plus important dans le financement des infrastructures. L’État doit concentrer ses ressources sur les investissements à fort impact économique et social, tandis que les projets présentant des revenus commerciaux doivent davantage mobiliser les investisseurs privés. Énergie, transport, logistique, eau, numérique, immobilier productif, zones industrielles et infrastructures portuaires constituent autant de secteurs pouvant bénéficier d’une approche plus structurée des PPP.

La transformation productive au cœur de la réponse

Aucune stratégie de désendettement ne pourra être durable sans transformation productive de l’économie. Le Sénégal doit accroître sa capacité à générer simultanément de la croissance, des recettes fiscales, des exportations et des devises. Cela suppose de renforcer l’agro-industrie, la transformation locale des ressources agricoles et halieutiques, l’industrie manufacturière, la logistique, le numérique et les services exportables. Les chaînes de valeur liées aux ressources minières, pétrolières et gazières doivent également contribuer davantage à l’industrialisation du pays.

Les hydrocarbures représentent une opportunité majeure, mais ils ne doivent pas devenir un prétexte à un nouvel endettement. Les revenus pétroliers et gaziers doivent prioritairement contribuer à renforcer les réserves, améliorer le bilan de l’État, financer des investissements productifs et accélérer la diversification de l’économie. Le pétrole et le gaz doivent servir à transformer l’économie, et non simplement à repousser l’échéance du problème de dette.

Le FMI comme levier de crédibilité financière

La mission du FMI, présente à Dakar depuis le 19 août 2026, constitue un autre élément déterminant. Les discussions portent sur un éventuel nouveau programme destiné à remplacer l’accord de 1,8 milliard de dollars suspendu en 2024. Au-delà des ressources financières qu’un nouvel accord pourrait mobiliser, son principal enjeu serait la restauration de la crédibilité financière du Sénégal. Une trajectoire budgétaire réaliste, une transparence renforcée sur la dette, une meilleure gouvernance des finances publiques et un programme crédible de stabilisation pourraient progressivement réduire la prime de risque et faciliter le retour du pays vers des financements internationaux plus compétitifs.

Le Sénégal doit donc passer d’une logique de gestion permanente du refinancement à une véritable stratégie de transformation du modèle de financement. Le marché régional doit rester essentiel, mais il doit être complété par l’épargne domestique, la diaspora, les investisseurs institutionnels, les PPP, les financements concessionnels et, lorsque les conditions seront réunies, un retour maîtrisé sur les marchés internationaux.

Ne plus financer la dette, mais financer la transformation

La dégradation de Moody’s constitue ainsi une alerte, mais également une opportunité stratégique. La réponse ne peut pas consister à remplacer systématiquement les financements internationaux par davantage d’emprunts régionaux. Le véritable objectif doit être de réduire progressivement le besoin structurel d’endettement en augmentant la productivité, les exportations, les recettes publiques et la participation du secteur privé au financement du développement.

La question centrale n’est donc plus seulement de savoir où trouver les ressources nécessaires pour financer l’État, mais comment transformer l’économie sénégalaise afin qu’elle génère davantage de ressources propres. C’est cette transformation qui permettra, à terme, de restaurer la confiance, de réduire le coût du capital et de rendre la dette soutenable.

La dégradation de Moody’s doit donc être perçue moins comme une fatalité que comme un électrochoc. Le Sénégal doit désormais réinventer son modèle de financement : diversifier ses sources de capitaux, maîtriser son refinancement, mobiliser son épargne, renforcer le secteur privé et surtout accélérer son industrialisation. La priorité n’est plus simplement de financer la dette, mais de financer la transformation économique qui permettra de la rendre soutenable.