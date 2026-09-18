Délestages à Dakar : La Senelec explique les perturbations du réseau

Face à la recrudescence des délestages enregistrés ces derniers jours à Dakar, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a apporté des explications sur les difficultés qui affectent actuellement le réseau.

S’exprimant sur la RTS, Abdou Kader Kane, directeur principal Réseaux de la Senelec, a évoqué plusieurs facteurs à l’origine des perturbations de l’approvisionnement en électricité.

Selon lui, le réseau est soumis à une forte tension à la suite notamment d’un incident survenu à la centrale de Bel-Air, dans un contexte marqué par une hausse importante de la demande. Les prévisions établies pour cette année tablaient sur une demande de 1 250 mégawatts, mais celle-ci a atteint 1 400 mégawatts au mois d’août, soit plus de 180 mégawatts au-dessus des estimations.

Cette hausse exceptionnelle a entraîné l’épuisement des marges et des réserves disponibles sur le réseau. La situation s’est davantage tendue au début du mois de septembre avec l’arrêt de la centrale de Cap des Biches les 6 et 7 septembre 2026. Cette interruption a occasionné une perte de 240 mégawatts sur le réseau.

Abdou Kader Kane a également évoqué des difficultés d’approvisionnement en gasoil nécessaires au fonctionnement de la centrale. « Cet épisode a entraîné un délestage important, accentué par des difficultés d’approvisionnement en gasoil », a-t-il expliqué.

Le responsable de la Senelec a par ailleurs indiqué que les autorités avaient été alertées dès le mois de juin sur les difficultés susceptibles d’affecter l’approvisionnement du réseau.

La collaboration se poursuit avec les acteurs du secteur pétrolier ainsi qu’avec la SAR. Les dépôts restent mobilisés et la Senelec bénéficie d’un approvisionnement prioritaire afin de contribuer à assurer la continuité du service public de l’électricité.