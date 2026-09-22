Délestages : Les assurances du directeur de la Senelec

Directeur Général de la Senelec, Pape Toby Gaye, a assuré que la situation liée aux coupures d’électricité devrait revenir à la normale au plus tard jeudi, avec un rétablissement complet de l’offre attendu d’ici la fin de la semaine. Il a présenté ses excuses aux consommateurs, particulièrement affectés par les délestages en cette période de forte chaleur.

« Permettez-moi d’abord de présenter mes excuses à l’ensemble des Sénégalais et particulièrement à nos consommateurs pour les désagréments qui sont causés par les coupures d’électricité à cette période de chaleur », a déclaré Pape Toby Gaye.

Selon lui, les perturbations seraient liées principalement à deux incidents techniques. Une pompe surpresseur serait en panne au niveau du Cap des Biches. Une autre difficulté concernerait une turbine à gaz de la centrale de West African Energy, actuellement en maintenance. L’opération de diagnostic aurait également été retardée après un incident ayant endommagé le boroscope utilisé pour inspecter la machine.

Le directeur général de la Senelec a également évoqué la forte demande en électricité liée à la période de pointe. « On assiste à une forte consommation, toutes les unités aujourd’hui dont nous disposons sont mises à contribution pour satisfaire la pointe », a-t-il expliqué.

À ces difficultés techniques s’ajouteraient, selon Pape Gaye, des contraintes logistiques liées au contexte international, notamment pour l’acheminement du fuel et du DDO nécessaires à la production d’électricité, ainsi que des contraintes financières.

Concernant la pompe en panne, il a indiqué que l’équipement était arrivé à Dakar. « Demain elle sera montée et mercredi on va faire des tests, donc au plus tard jeudi, le bateau sera disponible », a-t-il assuré, ajoutant que « le rétablissement de l’offre en tout cas, on devrait l’avoir » d’ici jeudi ou, au plus tard, en fin de semaine.