Dans le cadre de sa mission de lutte contre la criminalité financière, la Brigade de Recherches de Dakar a interpellé, le 29 août 2029 à 6 heures du matin, quatre individus de nationalité sénégalaise. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie et détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque.

L’intervention fait suite à un renseignement indiquant qu’un groupe détenait des coupures de 100 dollars américains et cherchait un technicien pour procéder à leur « lavage », moyennant une forte rémunération. Les gendarmes ont mis en place un dispositif de surveillance qui les a conduits de Diamniadio à Toubab Dialaw, où un appartement devait servir de laboratoire clandestin.

La descente coordonnée sur les lieux a permis l’arrestation des quatre suspects et la saisie de billets noirs en coupures de 100 dollars, pour une contre-valeur estimée à 47,76 millions de francs CFA. Deux véhicules de marque Ford, utilisés par les malfaiteurs, ont également été confisqués.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités. Cette opération illustre la vigilance des forces de sécurité face aux nouvelles formes de criminalité financière.