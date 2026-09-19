Départs de l’APR : Omar Youm appelle à préserver les militants restés fidèles à Macky

L’ancien ministre et responsable de l’Alliance pour la République (APR), Me Omar Youm, s’est prononcé ce samedi à Fatick sur la question des départs de militants au sein de leur formation politique. Selon lui, chacun demeure libre de quitter le parti, tandis que ceux qui restent attachés à ses convictions continueront de soutenir le président Macky Sall.

« L’adhésion est libre, de même que les départs. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c’est l’instrumentalisation ou des astuces pour changer de camp. Ceux qui veulent partir peuvent partir et ceux qui veulent rester restent », a-t-il déclaré lors d’une session de formation en leadership et en idéologie politique organisée par la Cojer départementale de Fatick.

Pour Me Omar Youm, l’enjeu est désormais de préserver la mobilisation des militants qui demeurent attachés à leurs convictions. « Nous nous occupons de ceux qui restent, notamment de cette jeunesse qui s’est fortement mobilisée, une jeunesse engagée, brillante et attachée à ses convictions », a-t-il soutenu dans son propos rapportés par nos confrères de Seneweb.

L’ancien ministre estime par ailleurs qu’une défaite électorale ne doit pas nécessairement conduire les militants à renoncer à leurs convictions politiques.

Revenant sur la période où Macky Sall était au pouvoir, Me Omar Youm a estimé que personne n’avait alors osé créer un mouvement politique au sein de son camp.

« Donc s’ils le souhaitent, ils peuvent partir, mais sans passer par quatre chemins », a-t-il conclu.