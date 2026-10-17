Dernière minute…Macky retire sa candidature au poste de SG de l’ONU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé, samedi 17 octobre 2026, le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Cette décision intervient après le vote informel du 16 octobre et des consultations avec les présidents du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Macky Sall renonce à briguer le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans une déclaration publiée le samedi 17 octobre à Marrakech, au Maroc, l’ancien chef de l’État sénégalais a annoncé avoir décidé de retirer sa candidature, à l’issue du vote informel organisé la veille dans le cadre du processus de désignation du prochain patron de l’organisation internationale.

Selon sa déclaration, cette décision fait suite à des consultations avec Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l’Union africaine, ainsi qu’avec Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal et président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

L’ancien président explique avoir agi dans un « profond sens des responsabilités », avec l’espoir de favoriser l’émergence d’une candidature consensuelle au sein du Conseil de sécurité. Il souligne que les résultats des différents votes tests organisés depuis le début du processus indiquaient une préférence pour une candidature issue de l’Amérique latine et des Caraïbes, éventuellement portée par une femme.

Macky Sall affirme que sa candidature était principalement motivée par sa volonté de mettre près de quarante ans d’expérience dans la vie publique au service des Nations unies.

Dans sa déclaration, l’ancien chef de l’État a tenu à remercier le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui a parrainé sa candidature, ainsi que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui lui a apporté son soutien. Il a également exprimé sa reconnaissance aux États membres du Conseil de sécurité ayant voté en sa faveur tout au long du processus.

Macky Sall a par ailleurs salué l’engagement de son équipe de campagne, ainsi que le soutien des autorités religieuses et coutumières, des Sénégalais, des militants, des sympathisants, des organisations politiques et de la société civile. Il a également remercié ses soutiens en Afrique et à l’étranger pour leurs prières, leurs encouragements et leurs marques de sympathie depuis l’annonce de sa candidature.

Malgré le retrait de sa candidature, Macky Sall a réaffirmé son attachement aux idéaux qui ont guidé sa démarche, notamment la paix, la sécurité, le développement économique et social, la coopération internationale et le dialogue entre les nations.

Évoquant un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits, l’aggravation des rivalités géopolitiques et la fragmentation de l’ordre international, il estime que les Nations unies doivent engager une transformation profonde de leurs méthodes de travail et de leur fonctionnement.

L’ancien président sénégalais a également insisté sur la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale. Selon lui, le continent, au cœur des enjeux de paix, de sécurité et de développement, doit poursuivre ses efforts pour faire entendre sa voix et occuper la place qui lui revient sur la scène internationale.

Macky Sall a souhaité plein succès à la personne qui sera appelée à exercer les fonctions de secrétaire général des Nations unies, tout en réaffirmant son engagement au service des idéaux de l’organisation.