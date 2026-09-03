Désarroi des sénégalais…ce gros problème que le régime de Diomaye doit régler

La hausse persistante des prix des produits de première nécessité continue de peser lourdement sur le budget des ménages sénégalais. Viande, légumes, carburant, électricité et loyers connaissent des niveaux de prix qui accentuent la pression sur le pouvoir d’achat. Alors que le régime du président Bassirou Diomaye Fate multiplie les annonces et les dispositifs de contrôle, les consommateurs attendent désormais des résultats concrets sur les marchés.

À Dakar, faire ses courses relève désormais d’un véritable exercice d’équilibriste pour de nombreux ménages. En quelques mois, le prix du kilogramme de viande de bœuf a atteint jusqu’à 5 500 francs CFA, soit une progression de près de 30 % sur certains étals de la capitale. Cette envolée illustre la pression croissante qui s’exerce sur le pouvoir d’achat, dans un contexte où une grande partie des foyers doit composer avec des revenus limités et des dépenses de plus en plus élevées.

La hausse ne concerne toutefois pas uniquement les produits carnés. Dans plusieurs marchés populaires, notamment au marché Castor, les prix des légumes connaissent également une progression importante. Le kilogramme de chou, vendu autour de 300 francs CFA auparavant, atteint désormais 800 francs CFA, tandis que certains produits maraîchers se négocient à plus de 1 500, voire 2 000 francs CFA. Les intempéries et les perturbations des circuits d’approvisionnement peuvent expliquer une partie de ces tensions, mais l’accumulation des augmentations, notamment sur le carburant, l’électricité et les loyers, accentue davantage la pression sur les budgets familiaux.

Dans ce contexte de tension sur le coût de la vie, la contestation citoyenne prend progressivement de l’ampleur. L’initiative « 30 jours pour le juste prix » traduit un mécontentement grandissant face à ce qui est présenté comme des insuffisances dans la régulation du commerce intérieur. À travers des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et des actions de terrain, ses initiateurs appellent notamment à un boycott ciblé de certains commerçants accusés de pratiquer des prix excessifs.

Sur les marchés, cette situation nourrit également des tensions entre consommateurs et vendeurs. Les premiers dénoncent des marges qu’ils jugent excessives et réclament un meilleur contrôle des prix. Les détaillants, de leur côté, assurent ne pas être à l’origine des hausses et expliquent subir eux-mêmes l’augmentation des prix pratiqués par les grossistes et les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Ce face-à-face met en évidence la nécessité d’un contrôle plus efficace de l’ensemble du circuit de distribution, de l’approvisionnement à la vente au détail.

Le gouvernement avait pourtant annoncé plusieurs mesures destinées à renforcer la surveillance des prix. Parmi elles figure le déploiement de 1 000 volontaires chargés de contribuer au contrôle des prix sur le terrain. Mais dans les marchés, l’impact de ce dispositif reste difficilement perceptible pour de nombreux consommateurs. La persistance des prix élevés alimente ainsi le sentiment d’un décalage entre les mesures annoncées et leur traduction concrète dans le quotidien des ménages.

Face à la multiplication des préoccupations liées au coût de la vie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a de nouveau placé la question au cœur des orientations du Conseil des ministres. Le chef de l’État a rappelé « l’importance primordiale qu’il accorde à la préservation du pouvoir d’achat des ménages ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures de lutte contre la cherté de la vie, notamment à travers la maîtrise des prix des denrées et services de consommation courante ».

Pour donner corps à cette orientation, le président Bassirou Diomaye Faye a insisté « sur l’application rigoureuse des instruments adaptés de la loi sur les prix et la protection du consommateur, en cohérence avec notre politique de souveraineté alimentaire ». Le communiqué du Conseil des ministres rapporte également que le chef de l’État a souligné « l’impératif de réguler les coûts des loyers », appelant au « déploiement efficace des dispositifs réglementaires et coercitifs appropriés ». Des orientations qui placent ainsi les autorités chargées du contrôle des prix et de la régulation du marché devant leurs responsabilités.

Mais entre les orientations présidentielles et la réalité vécue par les ménages, le fossé demeure préoccupant. Sur le terrain, les consommateurs jugent que les déclarations, aussi fermes soient-elles, ne suffisent plus à contenir la progression des dépenses quotidiennes. Alors que les prix restent élevés et que les revenus ne suivent pas nécessairement la même évolution, l’impatience gagne du terrain. Pour une population confrontée quotidiennement à la hausse des charges, l’attente porte désormais moins sur les annonces que sur des changements visibles dans les marchés et dans les factures.

Pour l’exécutif, l’enjeu est donc désormais celui de l’efficacité. Au-delà des orientations et des dispositifs annoncés, les Sénégalais attendent des résultats mesurables sur les prix des produits essentiels, les loyers et les services de consommation courante. Face à cette urgence sociale, le gouvernement est appelé à transformer les directives présidentielles en mesures concrètes et vérifiables. Car, pour les ménages, le temps des promesses semble désormais laisser place à une exigence simple : voir les prix baisser et le pouvoir d’achat réellement préservé.

La rédaction de Xibaaru