Dette publique : Amadou Gueye critique le recours au FMI et plaide pour une souveraineté monétaire

Le président de l’UNIS, Amadou Gueye, porte un regard critique sur la politique économique et monétaire du Sénégal, notamment sur le recours au Fonds monétaire international (FMI) pour répondre aux difficultés liées à la dette publique. Dans une tribune consacrée à la question, il estime que les choix actuels traduisent surtout les limites des États africains à concevoir une véritable stratégie de souveraineté monétaire.

Pour Amadou Gueye, le principal obstacle à cette indépendance ne réside pas nécessairement dans l’action de la France ou du FMI, mais dans un déficit de compétences et d’expertise au niveau national. Il considère que les pays africains disposent d’administrateurs et de banquiers, mais manquent d’« ingénieurs financiers » capables, selon lui, de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes monétaires autonomes.

Le président de l’UNIS estime que les responsables économiques restent largement enfermés dans des modèles hérités de la dépendance. Selon lui, cette situation conduit les autorités à privilégier la recherche de la confiance des partenaires extérieurs plutôt que la conception de solutions structurelles adaptées aux économies nationales.

« Le véritable frein à l’indépendance monétaire n’est ni la France, ni le FMI. C’est un frein purement interne », soutient-il, considérant que le déficit de savoir-faire constitue l’une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les États africains.

Dans cette logique, Amadou Gueye critique la place occupée par le FMI dans la conduite des politiques économiques du Sénégal. Il estime que les efforts des dirigeants consistent essentiellement à obtenir le retour de l’institution financière internationale, perçue comme une garantie de crédibilité auprès des créanciers et des marchés.

Le responsable politique s’interroge également sur la capacité des pays africains à exploiter pleinement les avantages d’une monnaie souveraine. À ses yeux, l’absence de maîtrise des mécanismes monétaires et financiers explique en partie la dépendance persistante à l’égard du FMI, de la Banque mondiale et des partenaires internationaux.

Revenant sur le financement récemment annoncé avec le FMI, Amadou Gueye affirme que les quelque 1 200 milliards de francs CFA attendus ne permettraient pas, selon lui, de résoudre durablement le problème de l’endettement du Sénégal. Il estime que cette enveloppe correspondrait à peine aux intérêts annuels de la dette et servirait essentiellement à rassurer les créanciers et à maintenir les capacités de remboursement de l’État.

Pour lui, le recours à de nouveaux financements ne règle donc pas la question fondamentale de la dette. Il considère que le Sénégal risque de rester enfermé dans un cycle où les nouveaux financements permettent principalement de répondre aux échéances existantes, avant de nouvelles négociations avec les partenaires financiers.

Amadou Gueye inscrit cette situation dans une problématique plus large de dépendance économique des États africains. Il dénonce ce qu’il considère comme une forme de subordination permanente, dans laquelle la liberté de définir ses propres politiques économiques serait reléguée au second plan.

Le président de l’UNIS critique enfin les reports successifs autour de la mise en œuvre de l’Éco, monnaie présentée comme une perspective d’intégration monétaire ouest-africaine. Il considère que l’échéance annoncée pour 2027 constitue une nouvelle promesse dont la réalisation reste incertaine.