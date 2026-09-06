Dette publique : Le Pr Falilou Coundoul conteste le récit de la « dette cachée »

Le débat sur la dette publique sénégalaise connaît un nouvel épisode. Dans une tribune consacrée à l’accord conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), le Pr Falilou Coundoul, universitaire, acteur politique et responsable du Think Tank Pragmatisme Social-Démocrate, s’en prend au discours porté depuis 2024 autour de la « dette cachée ». Il estime que les anomalies relevées dans la comptabilisation et le retracement de certaines créances ne suffisent pas, à elles seules, à établir une volonté de dissimulation et appelle à un audit couvrant l’ensemble de la dette, y compris celle contractée depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye.

Dans sa tribune intitulée « Aux 191 signataires : la “dette cachée” est un récit politicien, pas une politique publique », le Pr Falilou Coundoul revient sur la polémique née de la réévaluation des comptes publics sénégalais. Il conteste notamment la manière dont le terme de « dette cachée » s’est imposé dans le débat politique depuis 2024.

« Les 191 signataires reprennent sans le discuter le récit de la “dette cachée” construit par Ousmane Sonko et PASTEF », affirme-t-il. Selon l’universitaire, les travaux de la Cour des comptes ont certes mis en évidence des anomalies dans la comptabilisation et le retracement de certaines opérations, mais cette situation doit être distinguée d’une éventuelle volonté intentionnelle de dissimulation.

Le Pr Coundoul rappelle que le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko avait annoncé, en septembre 2024, une réévaluation importante des déficits et de l’endettement du pays. Il estime toutefois que « le récit politique » construit autour de ces chiffres est allé au-delà du simple constat comptable.

« Le récit politique est alors posé : ils ont emprunté, ils ont caché, ils ont falsifié ; nous avons découvert », écrit-il, estimant que cette lecture mérite d’être confrontée aux éléments techniques disponibles. Dans son argumentaire, l’universitaire s’appuie notamment sur les constats de la Cour des comptes. Celle-ci avait relevé des discordances entre différentes sources ainsi que des opérations de dette qui n’avaient pas été correctement retracées dans les comptes publics.

Mais pour le Pr Coundoul, ces éléments ne permettent pas automatiquement de conclure à une dette « clandestine ». « Une dette connue de ses créanciers, remboursée par l’État et identifiable dans les circuits financiers peut avoir été mal retracée dans la comptabilité publique. Cela ne suffit pas à démontrer qu’elle était clandestine », soutient-il.

Il insiste ainsi sur la nécessité de distinguer les irrégularités comptables ou procédurales d’une éventuelle intention de dissimulation. « Le mot “cachée” ajoute au constat comptable une intention de dissimulation. Cette intention doit être établie opération par opération », affirme-t-il.

Le Pr Coundoul revient également sur les travaux de fiabilisation confiés à Forvis Mazars. Selon lui, l’évolution des montants de dette doit être analysée en tenant compte des différents périmètres retenus pour les calculs. « Lorsque le périmètre change, le chiffre change », résume-t-il, en soulignant que les travaux de fiabilisation portent sur la dette du secteur public dans son ensemble, incluant notamment l’administration centrale et le secteur parapublic.

Pour l’universitaire, les différences entre les évaluations ne peuvent donc pas être assimilées automatiquement à de nouvelles dettes découvertes. « Cela n’efface aucune irrégularité constatée. Cela oblige à distinguer les composantes de l’écart : dette hors circuit budgétaire, mauvaise comptabilisation, insuffisance de consolidation, intégration du secteur parapublic, correction statistique, changement de périmètre et, lorsqu’elle est établie, dissimulation intentionnelle », détaille-t-il.

Il déplore par ailleurs que le rapport intégral de Forvis Mazars ne soit pas, selon lui, accessible au public et estime que sa publication permettrait de mieux comprendre les différentes composantes des écarts constatés. La comparaison avec le Mozambique, souvent évoquée dans le débat sur la dette cachée, est également contestée par le Pr Coundoul. Il estime que l’expérience mozambicaine ne peut être transposée automatiquement au cas sénégalais.

« Le Mozambique ne peut donc pas servir de preuve de la qualification du cas sénégalais. Il constitue un exemple international dont les mécanismes doivent être comparés point par point avant d’en tirer une conclusion », affirme-t-il.

Autre point de désaccord avec les signataires de la tribune évoquée par l’universitaire : la question du traitement de la dette. Alors que les 191 signataires réclament notamment une « contribution substantielle des créanciers », le Pr Coundoul considère que cette proposition revient nécessairement à agir sur les conditions des créances.

« Faire contribuer un créancier consiste précisément à modifier les conditions de sa créance : allonger les maturités, réduire les taux, différer le principal, instaurer une période de grâce, échanger des titres ou obtenir une décote. Autrement dit : traiter la dette », soutient-il.

Il met ainsi en garde contre une approche qui consisterait à réclamer un effort aux créanciers tout en refusant, dans le même temps, les mécanismes permettant de restructurer leurs créances. Le responsable du Think Tank Pragmatisme Social-Démocrate s’intéresse également à la dette contractée depuis l’alternance de mars 2024. Il estime que les mêmes exigences de transparence doivent s’appliquer aux gouvernements successifs.

« Sous le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, d’avril 2024 au 22 mai 2026, le Sénégal a continué à s’endetter », relève-t-il, citant notamment des données d’exécution budgétaire relatives aux emprunts mobilisés sur les marchés bancaires et financiers.

Il évoque également les opérations de financement réalisées sur le marché régional et les mécanismes de type Total Return Swap, estimant que leur coût, leurs conditions et leur justification doivent être examinés avec la même rigueur que les opérations antérieures à l’alternance.

Pour lui, la question dépasse donc le seul débat sur la responsabilité de l’ancien régime. « Appliquons cette exigence à toute la période. Auditons la dette contractée avant avril 2024. Auditons également celle contractée après avril 2024 », demande-t-il.

Il plaide notamment pour la publication des principales caractéristiques de chaque opération : taux effectif, maturité, garanties, commissions, intermédiaires et destination des ressources. « La transparence ne change pas avec les occupants du pouvoir », affirme le Pr Coundoul, pour qui un audit crédible devrait porter sur l’ensemble du cycle d’endettement et non sur une seule période politique.

L’universitaire estime par ailleurs que la question de la dette ne peut être dissociée de celle de son coût pour les finances publiques. Selon lui, la souveraineté financière ne se mesure pas uniquement à l’identité des bailleurs ou au rapport avec le FMI, mais également au coût des financements, à leur maturité et au risque de refinancement.

Au terme de sa tribune, le Pr Falilou Coundoul maintient sa distinction entre le débat politique et la réalité financière. « La “dette cachée” est un récit politicien. La dette du Sénégal est une réalité financière », affirme-t-il. Il appelle ainsi à dépasser la confrontation politique pour privilégier la documentation des irrégularités, la clarification des responsabilités et la transparence sur l’ensemble des opérations d’endettement.

« La première a servi Ousmane Sonko et PASTEF. La seconde engage la Nation. Et c’est elle qu’il faut traiter », conclut le responsable du Think Tank Pragmatisme Social-Démocrate.