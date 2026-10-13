Développement du Sénégal : Nicolas Silandibithe Bassène dénonce l’omniprésence de la politique politicienne

LORSQUE LES AUTRES PAYS SE RIVALISENT D’EXPERTISE ET D’INGÉNIOSITÉ POUR LEUR DÉVELOPPEMENT, LE SÉNÉGAL, LUI SE CANTONNE DANS LA FOURBERIE ET LA POLITIQUE POLITICIENNE.

Dans un contexte-lourd et empreint d’une profonde gravité-auquel les sénégalais font face avec la superposition de crises concrètes : économiques (coût de la vie), environnementales (les inondations), crise de confiance envers les institutions et les modèles de gouvernance, la fourberie et l’omniprésence des querelles politiques dans l’espace médiatique nous sont servis en réponse aux défis de développement (technologiques, industriels, éducatifs…).

Au Sénégal, le débat public fait ressentir un décalage entre les véritables enjeux de développement, tel que l’éducation et la valorisation des compétences et la politique politicienne. Ce décalage crée des frustrations. Ce sentiment d’une grande frustration reflète une déception collective et partagée par de nombreux sénégalais est la résultante de l’utilisation à outrance de la politique politicienne. La politique politicienne ou les rivalités de pouvoir a pris le dessus sur l’ingéniosité et l’expertise au détriment des enjeux réels de développement technique, technologique et économique dans ce pays. Politique politicienne sur tout et partout.

Pourtant, le Sénégal regorge de talents, d’ingénieurs, d’entrepreneurs et de chercheurs qui travaillent pour l’avancement du pays. Ces compétences et initiatives, bien que sous-cotées et moins médiatisées, tiennent encore. Ainsi, nous avons dans l’ingéniosité technologique et spatiale : Le satellite sénégalais, Gaindesat-1, conçu par des ingénieurs et techniciens sénégalais, l’écosystème numérique et entrepreneurial : la tech, le développement d’applications d’intelligence artificielle et de solutions de fintech, l’expertise médicale et scientifique : l’Institut Pasteur de Dakar ou le pôle d’excellence en recherche médicale du pays, mondialement reconnus pour leur contribution à la santé publique et à la recherche scientifique. Malheureusement, ces derniers sont dans l’ombre de l’actualité vivement animée par la politique politicienne qui ne nous rapporte rien.

Or, pour que ces talents, ingénieurs, entrepreneurs et chercheurs puissent transformer le potentiel du Sénégal en développement concret, l’action de l’État doit être effectif en dépassant le cadre théorique et législatif. Il faut qu’il soit pragmatique animé d’une réelle volonté en offrant un écosystème d’application qui permet de marquer des points. Pour ce faire, il doit : (I) financer (fonds d’amorçage publics par le financement du risque) le capital-risque public pour soutenir les innovations de rupture avant qu’elles ne soient rentables, (II)mettre en place des Laboratoires et incubateurs (supercalculateurs, laboratoires de biosécurité, zones franches technologiques).(III) Il doit impérativement être le premier client des startups et ingénieurs locaux via les marchés publics (achats de logiciels, de solutions d’infrastructure, de technologies médicales) et enfin (IV) l’État doit faciliter l’accueil de talents internationaux pour enrichir l’écosystème local.

En somme, le véritable drame du développement du Sénégal réside dans le décalage entre les mœurs de sa classe dirigeante et la négligence des ces chercheurs, talents, entrepreneurs et ingénieurs sous l’ombre étouffante de la politique politicienne, toute une génération se retrouve marginalisée, leurs compétences sacrifiées sur l’autel des calculs partisans et du clientélisme. L’avenir du Sénégal ne se jouera pas dans les cercles de l’intrigue politique, mais dans la capacité de nos dirigeants à placer ses esprits les plus brillants et ses bâtisseurs au cœur de la décision publique. C’est à ce prix seulement que la peur et le doute de lendemains sombres céderont la place à un développement souverain, durable et vertueux au bénéfice du peuple.

Vive où les esprits les plus brillants sont au cœur de la décision publique !

Vive la République !

En bas la politique politicienne !

Nicolas Silandibithe BASSÈNE

Coordinateur du mouvement citoyen

Agir Maintenant pour une Émergence Nouvelle

(AMEN)