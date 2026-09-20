Diamaguène Sicap Mbao : Deux individus interpellés après un vol avec effraction

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, le 17 septembre 2026, deux individus pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction.

Cette interpellation intervient dans le cadre d’une enquête ouverte le 15 septembre, à la suite d’une plainte déposée par l’oncle d’un mineur de 15 ans. Celui-ci avait déclaré que son neveu avait été victime d’un viol dans leur appartement situé au quartier Biafra de Diamaguène, dans la nuit du lundi au mardi 15 septembre, vers 4 heures du matin.

Selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, deux individus se seraient introduits dans l’appartement après avoir fracturé une fenêtre. L’un d’eux aurait, sous la menace d’un couteau, agressé sexuellement le mineur tandis que son complice faisait le guet à l’extérieur.

Après les faits, les deux individus auraient emporté plusieurs objets, notamment des ustensiles de cuisine, des perruques, un ventilateur, une valise contenant des vêtements et une bouteille de gaz.

Le 17 septembre vers midi, un proche de la victime a signalé aux services de police avoir aperçu fortuitement l’un des suspects dans le quartier. Les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur place et ont procédé à son interpellation. L’exploitation de ses déclarations a ensuite permis d’identifier et d’interpeller son présumé complice.

Lors de leurs auditions, les deux mis en cause ont reconnu leur implication dans le vol. Le premier a toutefois contesté les accusations de viol. Le second a déclaré qu’il ignorait qu’un viol avait été commis, affirmant qu’il faisait le guet avant de rejoindre son complice pour participer au cambriolage.

La plupart des objets dérobés ont été récupérés. Seule la bouteille de gaz demeure introuvable. Selon les déclarations des suspects, elle avait été dissimulée sur le toit d’une baraque avant de disparaître.