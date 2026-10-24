Diamniadio : Un camion renversé sur l’autoroute…plus de 4 km d’embouteillage signalés

Un accident impliquant un camion s’est produit ce samedi 24 octobre 2026, aux environs de 15 heures, sur l’autoroute à hauteur de Diamniadio, dans le sens AIBD-Dakar. Le véhicule s’est renversé, perturbant la circulation dans les deux sens.

Dans un message d’alerte, l’Autoroute de l’Avenir signale un embouteillage de plus de quatre kilomètres entre Diamniadio et Rufisque, dans le sens Dakar-AIBD.

Les équipes d’intervention sont actuellement mobilisées sur les lieux pour prendre en charge la situation.

En attendant le rétablissement de la circulation, les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à prévoir des ralentissements dans la zone concernée.