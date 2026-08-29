DIC : Un comptable poursuivi pour un détournement de plus de 1,1 milliard FCFA

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a conduit au parquet financier un ressortissant étranger, visé par une plainte d’une société établie en France. Il est poursuivi pour des faits présumés d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées de banque et de blanchiment de capitaux. Le préjudice invoqué dépasse 1,134 milliard de francs CFA.

Une affaire portant sur un préjudice évalué à 1.134.739.311 francs CFA est entre les mains de la justice. La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à la conduite au parquet financier d’un ressortissant étranger, à la suite d’une plainte déposée par une société établie en France.

Le mis en cause est soupçonné d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées de banque ainsi que de blanchiment de capitaux, au préjudice de ladite société. Selon les éléments de l’enquête et les déclarations du représentant de la société plaignante, le mis en cause aurait profité de ses fonctions de comptable pour modifier les coordonnées bancaires de certains fournisseurs. Il aurait ainsi remplacé les coordonnées des bénéficiaires par ses propres références bancaires afin de faire transférer sur ses comptes personnels les sommes destinées au règlement des factures de la société.

Convoqué et entendu dans le cadre d’un procès-verbal régulier, en présence de son conseil, le mis en cause aurait reconnu sans réserve les faits qui lui sont reprochés. Il aurait expliqué que ses fonctions de comptable lui donnaient accès aux comptes bancaires de la société. Selon ses déclarations, il lui suffisait alors de modifier les coordonnées bancaires des fournisseurs pour y substituer les siennes et détourner les sommes concernées. Une fois les fonds versés sur ses comptes personnels, il aurait procédé à leur retrait avant de les utiliser à des fins personnelles.

Pour expliquer ses agissements, le mis en cause aurait déclaré que son train de vie dépassait ses revenus salariaux. Il aurait ainsi commencé à prélever progressivement des sommes appartenant à la société afin de financer ses dépenses personnelles.

À l’issue de la procédure, le mis en cause a été déféré au parquet financier. L’enquête se poursuit.