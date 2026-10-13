Dilemme politique du PASTEF…voici comment Sonko peut réinventer son leadership

Face aux turbulences politiques et au besoin impératif de relancer son leadership, Ousmane Sonko dispose d’un levier institutionnel de premier plan : la présidence de l’Assemblée nationale. Alors que son parti, le PASTEF, y détient une solide majorité, le véritable défi n’est plus d’utiliser l’hémicycle comme une chambre d’enregistrement ou un instrument de pression, mais d’en faire un modèle de stabilité. Pour s’extraire de son isolement relatif et réussir son retour en force, il est urgent d’inviter le PASTEF à éviter de faire du Parlement une arme de guerre contre le gouvernement et le président Bassirou Diomaye Faye.

La première étape de cette stratégie de reconquête repose sur l’affirmation d’une complémentarité loyale et constructive au sommet de l’État. Dans un régime semi-présidentiel ou parlementaire, la confrontation ouverte entre la tête de l’exécutif et le chef de la majorité législative est un poison lent. En incitant son parti à cesser toute velléité de bras de fer avec l’exécutif, Ousmane Sonko prouvera qu’il place l’intérêt supérieur de la nation et la réussite du projet commun au-dessus des calculs partisans. L’Assemblée nationale ne doit pas être le lieu d’une guérilla politique interne, mais le sanctuaire de la concorde républicaine.

Pour y parvenir, le PASTEF doit impérativement transformer sa culture politique, passant d’une logique de contestation perpétuelle propre à l’opposition d’hier à une culture de gouvernance apaisée. Le groupe parlementaire majoritaire doit cesser de multiplier les initiatives perçues comme des rappels à l’ordre ou des ultimatums adressés aux ministres. Cette posture constructive permettra de rassurer les partenaires internationaux, les investisseurs et l’ensemble des citoyens sur la solidité et la cohésion de la gouvernance actuelle.

Le perchoir offre à Ousmane Sonko l’opportunité historique d’incarner une nouvelle manière de faire de la politique au Sénégal : celle du dialogue et du compromis intelligent. Plutôt que de fermer les portes aux critiques, il doit encourager un débat parlementaire inclusif où l’opposition trouve toute sa place pour s’exprimer. En jouant les arbitres impartiaux et respectueux des contre-pouvoirs, il effacera l’image du tribun agressif pour endosser pleinement le costume présidentiel d’un rassembleur institutionnel.

Cette décrispation au sommet de l’État permettra également de focaliser l’énergie de la majorité parlementaire sur le travail de fond, notamment le vote de lois structurantes pour le développement socio-économique. Au lieu d’user l’énergie des députés dans des passes d’armes stériles, le PASTEF doit orienter sa force de frappe législative vers des réformes urgentes en matière d’emploi, de cherté de la vie et de transparence budgétaire, offrant ainsi des victoires concrètes aux populations.

Parallèlement, un tel apaisement institutionnel permettra à Ousmane Sonko de reprendre l’initiative sur le terrain politique sans la double casquette encombrante de donneur de leçons au gouvernement. En pacifiant les relations avec l’exécutif, il lève les doutes et les rumeurs de dissensions qui alimentent la nouvelle opposition. Cela lui redonnera la latitude nécessaire pour aller à la rencontre des Sénégalais, renouer le dialogue avec les bases et écouter les aspirations populaires loin des tensions de Dakar.

Le parti au pouvoir doit aussi profiter de cette stabilité retrouvée pour se structurer en profondeur sur l’ensemble du territoire national. Une majorité parlementaire forte et sereine doit s’accompagner d’un parti ancré dans les réalités locales, capable d’expliquer les réformes gouvernementales avec pédagogie. En déléguant la gestion partisane aux cadres locaux tout en jouant les garants de l’unité, Sonko pourra redynamiser son mouvement sans saturer l’espace médiatique de conflits institutionnels inutiles.

L’élargissement des passerelles de dialogue avec les forces vives de la nation (syndicats, patronat, société civile et autorités religieuses) constituera un autre pilier de ce retour en force. En se posant en garant d’un climat social apaisé depuis l’Assemblée nationale, le leader du PASTEF démontrera sa maturité politique. Les acteurs économiques et sociaux ont besoin de visibilité et de paix civile. un Parlement constructif est le meilleur signal qu’ils puissent recevoir.

La sortie de l’isolement politique d’Ousmane Sonko ne viendra pas de la confrontation accrue, mais de la maîtrise et de la sagesse qu’il saura insuffler à sa majorité. En invitant le PASTEF à faire de l’Assemblée nationale un partenaire exigeant mais loyal du gouvernement plutôt qu’une arme politique, il transformera une source potentielle de faiblesse en une démonstration éclatante de maturité d’État, ouvrant ainsi la voie à son grand retour au premier plan.

La rédaction de Xibaaru