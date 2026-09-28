Diomaye-Al Aminou-Sonko…le grand échiquier politique du pouvoir

Au cœur du paysage politique sénégalais, une reconfiguration majeure s’est opérée sous les yeux des observateurs aguerris. Alors que l’attention générale s’est longtemps focalisée sur l’axe traditionnel de l’exécutif, un nouveau centre de gravité est en train d’émerger au sommet de l’État. Au-delà des schémas classiques, une dynamique inédite redéfinit la gouvernance nationale. Le véritable face-à-face politique se joue désormais ailleurs : entre Ahmadou Al Aminou Lô et Ousmane Sonko.

Le symbole est saisissant. Il y a encore quelques mois, Ousmane Sonko occupait la Primature. Aujourd’hui, il préside l’Assemblée nationale. Et celui qui occupe désormais son ancien fauteuil vient lui présenter la politique du Gouvernement devant une Assemblée dominée par la majorité issue de PASTEF. Cette rocade institutionnelle marque un tournant spectaculaire dans l’organisation du pouvoir, plaçant deux figures au tempérament et aux parcours diamétralement opposés dans un rapport de forces direct et permanent.

Le 8 septembre dernier, Al Aminou Lô a présenté sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale sous la présidence de Sonko. Devant l’hémicycle attentif, le chef du gouvernement, technocrate aux méthodes rigoureuses, a déroulé la feuille de route ministérielle face au chef du parti souverainiste, désormais arbitre du calendrier législatif. Cet exercice cardinal de la vie démocratique a mis en relief la tension sous-jacente et l’exigence mutuelle qui caractérisent désormais les relations entre le cabinet gouvernemental et la représentation nationale.

Le théâtre institutionnel est désormais installé : Sonko au perchoir, Al Aminou Lô à la Primature, Diomaye au Palais, et PASTEF entre les lignes. Cette nouvelle disposition redistribue les rôles de manière inédite dans l’histoire politique récente du pays. Alors que la majorité parlementaire conserve son ancrage partisan strict, la gestion quotidienne de l’appareil d’État s’appuie sur une conduite gouvernementale axée sur la rigueur administrative, sous le regard vigilant des députés de la majorité.

Ce n’est plus le temps du vieux récit à deux personnages. La grille de lecture simpliste qui réduisait la trajectoire de l’État à un duo exclusif appartient désormais au passé. L’entrée en scène d’un Premier ministre au profil d’expert économique et financier brise le schéma binaire habituel et complexifie les rouages de la prise de décision publique, imposant à chaque acteur de composer avec un paysage politique multipolaire.

Ce n’est plus simplement Diomaye contre Sonko. L’illusion d’une dualité exclusive au sommet s’efface devant la réalité d’un système à équilibres multiples. En plaçant l’action gouvernementale sous la férule d’un technocrate à la Primature tout en conservant le contrôle du pouvoir législatif via la présidence de l’Assemblée, l’appareil d’État contraint le débat politique à se déplacer sur le terrain de l’efficacité opérationnelle et du contrôle parlementaire.

C’est désormais une architecture institutionnelle à plusieurs pôles, dans laquelle chacun doit apprendre à occuper son espace sans empiéter sur celui de l’autre. Dans cet engrenage délicat, la délimitation stricte des prérogatives devient la clé de voûte de la stabilité politique. Entre l’impératif de concrétiser les promesses de rupture du parti au pouvoir et l’exigence d’une gestion orthodoxe des deniers publics, le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée doivent inventer une coexistence pragmatique.

Cette cohabitation interne oblige les différents protagonistes à faire preuve d’une discipline stratégique constante. Si le président de l’Assemblée nationale garde la main sur le tempo des réformes et l’orientation des débats parlementaires, le gouvernement conserve l’initiative des textes et la responsabilité de leur exécution sur le terrain social et économique, créant ainsi un jeu d’influences réciproques particulièrement scruté.

Et c’est précisément dans cette nouvelle géométrie que Diomaye semble avoir pris une longueur d’avance. En observant depuis l’avenue Léopold Sédar Senghor ce duel à distance entre le perchoir et la Primature, le chef de l’État réaffirme sa position de régulateur suprême. En laissant les deux figures clés gérer la confrontation entre l’impératif technique et la pression politique, le président de la République consolide son magistère moral et stratégique au-dessus de la mêlée.

La rédaction de Xibaaru