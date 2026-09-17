Diomaye fait escale à Nouakchott sur le chemin du retour d’Abu Dhabi

Sur le chemin du retour d’Abu Dhabi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait escale à Nouakchott, où il s’est entretenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie.

Les deux chefs d’État ont échangé sur les relations d’amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que sur les nombreux chantiers de leur coopération.

Cette halte fraternelle en Mauritanie témoigne, selon la présidence, de la volonté constante des deux dirigeants de consolider le partenariat qui lie les deux pays.