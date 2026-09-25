Diomaye Faye échange avec le PDG de Kosmos Energy sur les projets gaziers au Sénégal

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi 24 septembre 2026 Andrew Inglis, Président-Directeur général de Kosmos Energy. Les échanges ont porté sur les activités de la compagnie au Sénégal, notamment dans le cadre du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), ainsi que sur les perspectives de développement des projets auxquels elle participe.

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé, ce jeudi 24 septembre 2026, une audience à Andrew Inglis, Président-Directeur général de Kosmos Energy.

Les échanges ont principalement porté sur les activités de Kosmos Energy au Sénégal, notamment dans le cadre du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), ainsi que sur les perspectives de développement des différents projets dans lesquels la société est engagée.

Le Chef de l’État a rappelé l’importance que le Sénégal accorde à une exploitation responsable et mutuellement bénéfique de ses ressources naturelles. Il a notamment insisté sur la création de valeur au niveau national, le développement du contenu local et les retombées économiques au bénéfice des populations.

L’entretien a également permis d’évoquer les perspectives de coopération avec Kosmos Energy et, plus largement, la contribution du secteur énergétique à la stratégie de développement et d’industrialisation du Sénégal.