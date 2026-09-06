Diomaye lance une campagne nationale pour la réussite des JOJ Dakar 2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé la campagne nationale « Dundal JOJ », dédiée à la mobilisation et à l’engagement en faveur de la réussite populaire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Artistes, sportifs, entreprises, fondations, collectivités territoriales et acteurs de la société civile ont répondu à l’appel du Chef de l’État autour d’une ambition commune : faire des JOJ Dakar 2026 un événement porté par l’ensemble de la jeunesse sénégalaise.

Les contributions mobilisées dans le cadre de cette campagne serviront à financer plusieurs actions. Plus de 150 000 élèves et enseignants bénéficieront notamment de kits de rentrée scolaire. Quelque 200 000 billets seront également destinés aux écoles et aux associations afin de permettre aux enfants de vivre l’expérience des Jeux.

La campagne prévoit également des programmes destinés à améliorer les établissements scolaires ainsi que des initiatives environnementales, notamment des opérations de reboisement, des marathons et des actions d’éducation environnementale.

« L’héritage des Jeux n’attendra pas la cérémonie de clôture. Il se construit dès maintenant, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos vies », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République a salué l’engagement de celles et ceux qui donnent de leur temps et de leurs ressources dans le cadre de cette mobilisation. « Votre geste porte la marque d’un patriotisme concret et généreux », a-t-il souligné.

Le Chef de l’État a enfin appelé les collectivités, les entreprises et les citoyens à prendre part à cette œuvre commune afin de contribuer à la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.