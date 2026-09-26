Diomaye reçoit le trophée spécial du Prix de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest

Le trophée spécial du Prix de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest a été décerné au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La distinction lui a été remise à l’occasion de la première édition du Forum régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (FREAO 2026), organisé les 24 et 25 septembre 2026 à Abidjan.

Dans un communiqué de presse, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement indique que cette distinction reconnaît « la vision portée par le chef de l’État sénégalais en faveur d’une gouvernance durable des ressources en eau, ainsi que les actions menées pour faire de l’eau un levier stratégique de développement, de coopération régionale et de résilience ».

Le trophée spécial du Prix de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest a également été décerné au président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Selon le ministère, cette double distinction témoigne de la volonté commune des deux chefs d’État de promouvoir une gestion concertée, durable et inclusive des ressources en eau au service des populations.

« Cette distinction s’inscrit dans une dynamique régionale et continentale portée par le Sénégal en faveur d’une gouvernance de l’eau fondée sur la coopération, la solidarité, l’investissement et l’hydrodiplomatie », explique le ministère.

Cette distinction intervient alors que le Sénégal assure la Présidence du Conseil des Ministres africains de l’Eau (AMCOW).