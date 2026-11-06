Diourbel : Un chauffeur d’« Allo-Dakar » éjecte une passagère d’un véhicule en marche

Un chauffeur du service de transport « Allo-Dakar », âgé de 36 ans, a comparu jeudi 5 novembre devant le Tribunal des flagrants délits de Diourbel pour des faits présumés de violences sur une passagère. Il lui est reproché d’avoir violemment éjecté une femme de son véhicule en marche, à l’approche du Grand Magal de Touba. La victime, R. Gningue, souffre d’une double fracture ouverte de la jambe gauche et s’est vu délivrer une incapacité temporaire de travail (ITT) de 60 jours.

Selon le journal L’Observateur, les faits remontent à la fin du mois de juillet 2026. La passagère avait sollicité les services de L. Diop pour transporter sa famille à Touba. À leur arrivée, un différend aurait éclaté lorsque le chauffeur aurait refusé de les déposer devant leur domicile, exigeant plutôt qu’ils descendent à l’ancienne gare routière.

Alors que le véhicule redémarrait avec les bagages à bord, R. Gningue serait intervenue pour porter secours à sa sœur, qui s’accrochait à la portière. C’est à ce moment que le chauffeur l’aurait violemment expulsée du véhicule en mouvement, selon les accusations rapportées par le journal.

Le prévenu aurait ensuite quitté son véhicule pour lui arracher de l’argent ainsi que son téléphone portable, un iPhone 16 Pro Max, avant de prendre la fuite. Il sera finalement interpellé à la gare de péage de Kirène.

À la barre, jeudi, L. Diop a contesté les faits et rejeté la responsabilité sur la victime. À l’issue des débats, le procureur de la République a requis cinq ans de prison ferme. De son côté, la partie civile réclame 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, tandis que la défense a plaidé la relaxe.

Le chauffeur a été reconduit en prison dans l’attente du délibéré. Le tribunal rendra sa décision le 12 novembre 2026.