Disparition de « Gaïndé Macky » : L’APR interpelle les autorités

L’Alliance pour la République (APR) a annoncé la disparition de sa militante Aïcha Mbodj, connue sous le pseudonyme de « Gaïndé Macky ». Dans un communiqué publié le 15 octobre 2026 à Dakar, le parti indique que ses proches sont sans nouvelles d’elle depuis le mercredi 14 octobre et appelle les autorités à mobiliser les moyens nécessaires pour la retrouver saine et sauve.

Selon le communiqué, Aïcha Mbodj a été vue pour la dernière fois dans le secteur de Ouest-Foire, aux environs de 19 heures. Elle portait alors une robe noire et un foulard blanc. Malgré les recherches entreprises par son entourage, elle demeurait introuvable au moment de la publication du document.

Cette disparition suscite une vive inquiétude au sein de sa famille, de ses proches et des militants de l’APR. Le parti exprime sa solidarité envers la famille et formule le vœu de retrouver sa camarade saine et sauve dans les meilleurs délais.

L’APR lance également un appel au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité, leur demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter et accélérer les recherches.

Le parti invite enfin toute personne disposant d’informations susceptibles de contribuer aux recherches à se rapprocher de la famille d’Aïcha Mbodj ou des autorités compétentes. Il appelle ses militants et sympathisants à relayer l’avis de disparition avec responsabilité, dignité et retenue.