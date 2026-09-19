Double meurtre d’Aziz Dabala et Wally : l’instruction judiciaire arrive à son terme

Le dossier du double meurtre d’Aziz Dabala et de Wally a franchi une nouvelle étape judiciaire. Le 1er Cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a délivré, le 17 septembre 2026, l’avis de clôture de l’information judiciaire concernant les sept personnes inculpées dans cette affaire.

Selon le journal L’Observateur, l’avis, daté du 17 septembre, a été porté à la connaissance des avocats constitués par le greffier d’instruction. Conformément à l’article 169 du Code de procédure pénale, le dossier est tenu à leur disposition pendant trois jours. Cette période permet à la défense de formuler d’éventuelles observations avant la transmission de la procédure au parquet.

L’avis concerne Mamadou Lamine Diaw Gueye, Serigne Sarr dit Ndeuss Pata, Assane Diaw Modou Lô, Ousseynou Diaw, Oumar Gueye, Marème dite Nabou Lèye et Babacar Bâ alias Mbaye Fall.

Les personnes visées sont notamment poursuivies pour des faits d’association de malfaiteurs. Les qualifications mentionnées dans l’avis portent également sur des faits d’assassinat avec actes de barbarie et vol, ainsi que de complicité d’assassinat avec acte de barbarie.

D’après L’Observateur, les poursuites s’appuient sur plusieurs dispositions du Code pénal. Babacar Bâ alias Mbaye Fall est, pour sa part, cité dans l’avis avec deux mandats de dépôt, datés des 28 avril 2024 et 24 décembre 2025.

À l’issue du délai de trois jours accordé aux avocats, le dossier doit être transmis au procureur de la République, Saliou Dicko. Le parquet devra alors prendre ses réquisitions définitives sur les suites à donner à la procédure.

Le procureur pourra notamment requérir le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement ou solliciter un non-lieu, selon les éléments retenus au terme de l’instruction.

Le juge d’instruction conservera toutefois la décision finale à ce stade. Après avoir examiné les réquisitions du parquet et les éventuelles observations de la défense, il rendra son ordonnance. Celle-ci déterminera les personnes qui devront être renvoyées devant une juridiction de jugement et celles susceptibles de bénéficier d’un non-lieu.

L’affaire entre ainsi dans une nouvelle phase après le drame survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2024, dans un appartement situé à la Technopole de Pikine. Après l’enquête et l’instruction, le prochain acte attendu est désormais le réquisitoire définitif du parquet.