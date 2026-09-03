DPG : Al Aminou Lô attendu à l’Assemblée nationale le 8 septembre

L’Assemblée nationale a convoqué les députés en séance plénière le mardi 8 septembre 2026. Un seul point figure à l’ordre du jour : la présentation de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô.

Cette nouvelle date intervient après le report de la séance initialement prévue le mardi 1er septembre 2026 à 9 heures. L’Assemblée nationale avait alors précisé que cette journée serait consacrée à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire.

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale avait par la suite fixé au mardi 8 septembre la séance consacrée à la Déclaration de politique générale du Premier ministre.

La question de la DPG a également été évoquée mercredi en Conseil des ministres. À cette occasion, le président de la République a encouragé Ahmadou Al Aminou Lô « à décliner le programme de travail intégral du Gouvernement dans sa prochaine DPG devant l’Assemblée nationale qui est convoquée en session extraordinaire ».