DPG : Bassirou Diomaye Faye convoque l’Assemblée

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé, le 24 août 2026 à Dakar, le décret n° 2026-1530 portant convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire. Cette session s’ouvrira le mardi 1er septembre 2026 à 10 heures et sera consacrée à la Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô.

La convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire est désormais actée. Signé par le chef de l’État et contresigné par le Premier ministre, le décret fixe au mardi 1er septembre 2026, à 10 heures précises, l’ouverture de cette session.

Le texte s’appuie notamment sur la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Il fait également référence aux décrets n° 2026-1129 du 25 mai 2026, portant nomination du Premier ministre, et n° 2026-1130 du 1er juin 2026, fixant la composition du gouvernement.

Selon le décret présidentiel, la session extraordinaire aura un ordre du jour unique : la Déclaration de politique générale du Premier ministre devant l’Assemblée nationale.

La session prendra fin dès que ce point inscrit à l’ordre du jour aura été épuisé. L’exécution du décret incombe au Premier ministre ainsi qu’au ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions.

Dans la foulée du décret présidentiel, l’Assemblée nationale a également officialisé la tenue de la séance.

Dans une convocation signée le 28 août 2026 par le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, l’ensemble des députés de la XVe législature sont invités à prendre part à la séance plénière prévue le mardi 1er septembre à 10 heures.

L’ordre du jour retenu porte sur l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année 2026 de l’Assemblée nationale, dans le cadre de laquelle interviendra la Déclaration de politique générale du Premier ministre.