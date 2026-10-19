Drame à Dakar Arena : Deux ouvriers tués dans un accident de travail

Deux ouvriers, un Sénégalais et un ressortissant argentin, ont perdu la vie samedi 17 octobre 2026, dans un accident de travail survenu à Dakar Arena, à Diamniadio. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale publié le 19 octobre, les deux hommes intervenaient sur des travaux d’installation d’équipements d’éclairage pour le compte du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ).

Le drame s’est produit vers 15 heures. D’après la Gendarmerie nationale, le travailleur sénégalais était chargé de manipuler la nacelle, tandis que son collègue argentin s’occupait de la réparation des projecteurs. Les deux ouvriers se trouvaient sur l’engin lorsque celui-ci s’est renversé.

La chute au sol a entraîné leur décès après leur évacuation. Une enquête a été ouverte et confiée à la Section de recherches de Dakar afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Pour rappel, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sont prévus du 31 octobre au 13 novembre. L’événement, présenté comme le premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain, devrait réunir environ 2 700 athlètes issus de 206 délégations et accueillir près d’un million de spectateurs.

Les compétitions se dérouleront sur huit sites répartis entre trois pôles géographiques : Dakar, avec notamment le stade Iba Mar Diop, la Tour de l’Œuf et la Corniche Ouest ; Diamniadio, qui comprend le stade Abdoulaye-Wade, Dakar Arena, le Dakar Exhibition Center et le centre équestre ; et Saly, avec le site de Saly Plage Ouest.