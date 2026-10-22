Drame à la plage de Ngor Virage : Une prostituée tue un motocycliste

La quiétude de la station balnéaire de Ngor Virage a été brutalement brisée dans la nuit du 19 octobre 2026. Un différend d’apparence banale a viré au tragique, coûtant la vie à un jeune conducteur de moto-taxi et menant l’auteur présumée des faits derrière les barreaux.

Les faits se sont déroulés le 19 octobre 2026. Vers 02 heures, le nommé B.S., âgé de 21 ans, et son ami F.D. se rendent à la plage de Ngor Virage pour se divertir. Quelques instants plus tard, F.D. s’éloigne temporairement pour se rendre aux Almadies, laissant son compagnon sur place.

Aux environs de 04 heures, à son retour sur les lieux, F.D. aperçoit soudain son ami B.S. courir dans sa direction en se tenant le cou. À peine arrivé à sa hauteur, le jeune homme s’écroule, selon des sources de Seneweb .

Interrogé par son camarade sur ce qui venait de se produire, B.S. parvient à prononcer ces derniers mots avant de perdre définitivement l’usage de la parole :

Aussitôt, une évacuation d’urgence est organisée à bord d’un taxi pour transporter la victime vers le centre de santé de Ngor. Malheureusement, le jeune homme succombe à ses blessures en cours de route.

Alerte a été donnée à 05 heures par un médecin de la structure sanitaire, informant les éléments de la brigade de proximité de Ngor de l’admission, d’un corps sans vie présentant une grave blessure cervicale par arme blanche.

Un transport immédiat sur les lieux a permis aux enquêteurs de constater la réalité des faits. D’après le rapport d’examen sommaire, le corps de la victime reposait sur un lit, baignant dans une mare de sang, avec des tissus encore souples et des articulations mobiles. Les constatations médico-légales ont mis en évidence une unique plaie perforante localisée au niveau de la fourchette sternale, d’une largeur approximative de 3 centimètres, dont la profondeur exacte reste à déterminer. Aucune autre lésion apparente n’a été relevée.

Pendant que l’enquête préliminaire se poursuivait, des gendarmes en patrouille ont informé la brigade de l’interpellation d’une suspecte par des jeunes présents sur la plage du Virage.

Transportés sur les lieux, les gendarmes ont appréhendé N.D., une prostituée âgée de 20 ans, mère de deux enfants .Placée en garde à vue le 19 octobre dernier, la jeune femme est passée aux aveux sans la moindre ambiguïté. Entendue sur le déroulement de la soirée, elle a déclaré :

« Cette nuit-là, vers 04 heures, B.S., malgré son jeune âge, m’a abordée en me proposant un rapport sexuel, ce que j’ai refusé. L’insistance de B.S. m’a énervée. C’est ainsi que je lui ai planté un coup de couteau mortel au niveau de la fourchette sternale. »

Pour clore sa déposition, la mise en cause a remis volontairement aux forces de l’ordre l’arme du crime. Au terme de l’enquête préliminaire, la présumée meurtrière a été déférée hier devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour répondre de ses actes.

Source : Seneweb