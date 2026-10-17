Droits humains : Le Sénégal et l’ONU veulent renforcer le dialogue et la coopération

En marge de la 89ᵉ session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu Leonardo Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et chef de l’UNOWAS. Les échanges ont porté sur la promotion des droits humains, le dialogue entre les États et les citoyens ainsi que le renforcement de la coopération avec les Nations unies.

Accompagné de son assistant spécial, Sergio Mate, Leonardo Simão a participé à cette rencontre en présence du Directeur des Droits humains.

À cette occasion, Me Moussa Sarr a salué la qualité de la coopération entre le Sénégal et les Nations unies. Le Garde des Sceaux a également réaffirmé l’attachement du Sénégal au respect des droits humains et à la poursuite des efforts en faveur de leur promotion et de leur protection.

De son côté, Leonardo Simão, dont le mandat couvre dix-sept pays, a plaidé pour le dialogue et l’accompagnement des États dans le domaine des droits humains. Il a salué la stabilité du Sénégal ainsi que son leadership dans ce domaine, estimant que son expérience pourrait inspirer d’autres pays africains.

Le ministre de la Justice a partagé cette approche, soulignant l’importance d’accompagner les pays dans l’identification de leurs limites et le renforcement de leurs mécanismes de protection des droits humains.

Les deux parties ont également insisté sur la recherche et la nécessité de développer des formations adaptées aux réalités africaines. À l’issue des échanges, Me Moussa Sarr a réaffirmé la disponibilité de son département à poursuivre et à renforcer la coopération avec les Nations unies dans le domaine des droits humains.