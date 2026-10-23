DSC : Les Révélations sur la confrontation entre Diodio Glow Skin et Rox

Placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour complicité de discours contraire aux bonnes mœurs et complicité d’injures publiques, Mame Diarra Thiam, alias Diodio Glow Skin, a été confrontée ce vendredi à la TikTokeuse Rokhaya Fall, dite Rox la Chancelière.

Selon les informations de Seneweb, les auditions ont porté sur des transferts d’argent effectués par Diodio au profit de Rox. Les deux dames ont soutenu que ces sommes étaient destinées à financer des activités sociales et non à rémunérer des insultes contre des tiers sur TikTok.

Assistée par Me Takha Cissé, Rox la Chancelière a affirmé que les montants reçus de Diodio Glow Skin constituaient des aides destinées à ses œuvres sociales. Elle a expliqué qu’elle venait en aide à des amis et à d’autres personnes à travers des dons de denrées alimentaires.

La TikTokeuse s’est également interrogée sur le fait que les autres personnes qui lui ont envoyé des fonds n’ont pas été convoquées dans le cadre de cette procédure. Elle a insisté sur le caractère social de ses activités, précisant que Diodio Glow Skin n’était pas la seule à lui envoyer de l’argent. Elle a aussi indiqué percevoir des revenus issus de contrats publicitaires.

Selon Rox, Diodio l’avait aidée à financer les opérations de quatre enfants atteints de cancer. Elle a également évoqué des dons effectués dans des établissements hospitaliers, notamment à l’hôpital de Ndamatou.

Assistée par Me Alioune Badara Fall, Mame Diarra Thiam a confirmé les déclarations de Rox la Chancelière. La commerçante a soutenu que les transferts d’argent étaient exclusivement destinés au financement d’œuvres sociales. Elle a catégoriquement nié avoir payé la TikTokeuse pour qu’elle insulte des personnes sur les réseaux sociaux.

Rox la Chancelière a été condamnée par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme, pour des faits d’injures.

Les résultats de l’exploitation de son téléphone portable ont permis de découvrir les transactions qu’elle recevait venant de Diodio Glow Skin et d’autres personnes. Les enquêteurs pensent qu’elle a été payée pour dénigrer des personnes dans ses lives. C’est ainsi que le procureur de la République de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a ordonné l’arrestation de Diodio Glow Skin. D’autres têtes risquent de tomber dans cette affaire.

Source : Seneweb