Du sommet à l’isolement…comment Sonko et le Pastef sont devenus les grands perdants du régime

Deux ans après la victoire éclatante d’avril 2024 qui avait porté la dynamique patriote au sommet de l’État, le paysage politique sénégalais enregistre un basculement historique. Ousmane Sonko et sa formation politique, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), se retrouvent à un moment décisif de leur carrière politique. Alors qu’ils se concevaient comme la cheville ouvrière et le cœur idéologique du nouveau régime, ils sont désormais relégués dans une position d’opposition de fait, assistant impuissants à l’exercice d’un pouvoir exécutif qui leur échappe totalement.

L’éviction d’Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre le 22 mai 2026, après un peu plus de deux ans passés à la tête de la Primature, constitue le véritable point de rupture. Cet acte d’autorité majeur posé par Bassirou Diomaye Faye, justifié par des « divergences profondes » dans la conduite de l’État et la vision de la gouvernance, représente un camouflet politique sans précédent. Celui qui était universellement perçu comme le mentor politique du chef de l’État et le concepteur en chef du projet de rupture se voit ainsi brutalement retiré de la conduite des affaires publiques, marquant la fin de l’illusion d’un pouvoir exécutif bicéphale.

En réaction à ce limogeage, le Pastef a pris le risque de la confrontation directe en refusant catégoriquement de siéger dans le nouveau gouvernement dirigé par Al Aminou Lô. Invoquant un désaccord irréconciliable sur l’orientation du pays et la répartition des portefeuilles ministériels, le parti patriote a misé sur la politique de la chaise vide. Toutefois, cette stratégie du bras de fer s’avère aujourd’hui particulièrement coûteuse et isolante : en se retirant de l’appareil gouvernemental, le Pastef s’est privé de tous les leviers décisionnels de l’État et s’est enfermé dans une posture de rejet qui peine à trouver un relais institutionnel.

La mythologie du duo indissociable et du leadership partagé s’est irréversiblement effondrée face à la réaffirmation sans détour de la prééminence présidentielle. Lors de sa récente intervention depuis New York, le président Bassirou Diomaye Faye a balayé l’idée d’une quelconque dette politique ou de loyauté partisane envers Ousmane Sonko. En déclarant fermement que son unique engagement réside dans le serment constitutionnel prêté le 2 avril 2024 devant Dieu et le peuple sénégalais, le chef de l’État a rappelé une réalité institutionnelle intangible : la présidence de la République ne se partage pas et tire sa légitimité de la seule volonté populaire.

Renvoyés sur la défensive, les cadres et les militants du Pastef en sont désormais réduits à développer une rhétorique de l’amertume fondée sur l’accusation de « trahison ». Cette ligne de défense, articulée autour de l’idée que Bassirou Diomaye Faye doit sa magistrature suprême au sacrifice et au soutien du leader du Pastef, se heurte au pragmatisme de l’exercice du pouvoir. En se cantonnant à la contestation morale, le parti montre son incapacité à peser sur les arbitrages économiques urgents, notamment les négociations capitales menées avec le Fonds monétaire international (FMI) pour stabiliser les finances publiques du pays.

À l’Assemblée nationale, où le Pastef dispose pourtant d’un poids parlementaire déterminant, la formation politique se trouve prise dans une impasse stratégique complexe. Boycotter systématiquement les textes de loi et créer un blocage institutionnel exposerait le Parlement au risque d’une dissolution, une prérogative constitutionnelle que le président de la République s’est bien gardé d’écarter. Face à un exécutif prêt à utiliser ses armes légales et bénéficiant du soutien des calendriers fixés par la Cour suprême jusqu’à la fin de l’année 2027, le Pastef craint qu’une nouvelle épreuve des urnes ne confirme l’érosion de son assise électorale.

Sur le plan de la politique étrangère, le soutien ouvert et appuyé du président Diomaye Faye à la candidature de son prédécesseur Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations unies constitue une pilule particulièrement amère pour la base patriote. En faisant activement campagne pour l’ancien chef de l’État auprès de dirigeants africains, comme lors de son audience avec la Première ministre de la RDC, le président marque une rupture totale avec le discours d’affrontement véhiculé par le Pastef. Cette démarche diplomatique d’apaisement pragmatique réduit à néant la doctrine de revanche politique portée par le parti depuis des années.

L’accumulation de ces revers laisse aujourd’hui une base militante profondément déstabilisée et déboussolée. Privé d’accès aux grands chantiers de la gouvernance, qu’il s’agisse de la souveraineté numérique, du développement spatial ou de la transition énergétique, le Pastef peine à offrir une feuille de route claire à ses sympathisants. L’absence d’Ousmane Sonko au cœur des décisions d’État fragilise la cohésion interne du mouvement, qui oscille désormais entre la nostalgie du combat d’opposition et la réalité d’un pouvoir qui s’exerce sans lui.

Ousmane Sonko et les responsables du Pastef ont commis l’erreur d’analyser l’appareil d’État sous un angle strictement partisan, en sous-estimant la force d’inertie des institutions républicaines et le désir d’émancipation personnelle de Bassirou Diomaye Faye. Dans cette vaste recomposition des cartes politiques sénégalaises, le parti fondateur de la vague patriote se retrouve paradoxalement écarté des fruits de sa propre victoire, s’affirmant ainsi comme le grand vaincu d’un régime qu’il pensait diriger.

La rédaction de Xibaaru