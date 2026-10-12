Du verbe au vide…Quand la réalité du pouvoir brise le « mythe » Sonko

Dans l’arène politique, les trajectoires fulgurantes se brisent souvent sur le roc impitoyable des responsabilités étatiques. Ousmane Sonko, qui a longtemps incarné le parangon de la contestation radicale, offre aujourd’hui le visage d’un tribun émoussé. Celui dont la moindre parole faisait trembler la République et dont le silence pesant tenait le pays en haleine traverse une zone de turbulences inédite. La magie de la rue s’est évaporée, laissant place à la dure réalité d’une descente politique aux enfers, loin des clameurs et des foules en liesse qui ont façonné son mythe au plus fort de son opposition au régime de Macky Sall.

Pendant des années, le leader de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a surfé habilement sur le registre de la défiance politique frontale. Mais l’exercice du pouvoir a fonctionné comme un révélateur brutal de ses limites. Propulsé à la Primature, l’opposant charismatique s’est rapidement heurté aux contingences économiques, aux urgences budgétaires et aux attentes insatiables d’une jeunesse sénégalaise abusée par des promesses populistes intenables. Deux années d’exercice gouvernemental ont suffi pour transformer l’espoir illusoire du grand chambardement en une désillusion profonde, exposant au grand jour l’impréparation managériale d’une équipe obnubilée par la contestation plutôt que par la construction.

Le véritable tournant de cette descente aux enfers s’est matérialisé par un séisme institutionnel majeur : son limogeage de la Primature par le Président Bassirou Diomaye Faye. Ce renvoi sec, chirurgical et lourd de sens a brisé net l’illusion d’un duo intouchable et harmonieux. En se séparant de son mentor devenu trop encombrant, le chef de l’État a acté la faillite opérationnelle et stratégique de l’équipe sortante, plongeant Ousmane Sonko dans une solitude politique suffocante et scellant sa perte d’influence directe sur l’appareil exécutif.

Cherchant désespérément à sauver les meubles politiques et à s’offrir un point de chute institutionnel, Sonko a atterri au perchoir en s’emparant de la présidence de l’Assemblée nationale. Un calcul cataclysmique. L’histoire politique de notre pays l’enseigne de manière implacable : l’hémicycle est un lieu où les grandes ambitions s’éteignent et où les discours passionnés perdent leur force. En s’enfermant dans le costume strict du président d’institution, il s’est lui-même coupé de sa base originelle, de son terrain de prédilection et de la contestation populaire qui faisait sa seule véritable force de frappe.

Sous les dorures étouffantes de l’Assemblée, l’ancien pourfendeur du système s’est métamorphosé en gestionnaire de procédures et en arbitre institutionnel totalement effacé. Tout comme tant de caciques figures de l’ancien régime avant lui qui y ont perdu leur âme de combat, Sonko subit à son tour cette mystérieuse force d’inertie parlementaire qui muselle les plus véhéments. Le verbe haut, autrefois craint et redouté, a cédé la place à des discours protocolaires lisses et inodores qui n’effraient plus personne, pas même les débutants de l’échiquier politique.

Aujourd’hui, le constat partagé par les observateurs les plus lucides de la scène dakaroise est implacable : la popularité de Sonko n’est plus qu’un lointain mirage que l’on agite par nostalgie. Le bilan de ses deux années de gestion à la tête de la primature est vertement critiqué de toutes parts, balayant d’un revers de main les discours d’hier. L’explosion du coût de la vie, la cherté étouffante des denrées de première nécessité et l’enlisement généralisé des chantiers économiques ont fini par déciller les yeux des plus fervents adeptes, brisant le vernis du messie politique.

Profitant de ce vide stratégique sidéral et de l’essoufflement manifeste du chef de PASTEF, une nouvelle opposition s’est structurée avec une redoutable agressivité. N’ayant plus aucune peur révérencieuse face à la rhétorique agressive des patriotes, ces nouveaux contestataires pilonnent quotidiennement sa gestion passée et son immobilisme actuel juché au perchoir. Ils exposent au grand jour et sans ménagement les contradictions du pastéfien en chef.

Là où ses silences énigmatiques étaient autrefois interprétés par la vox populi comme des manœuvres de grand maître stratège préparant un coup d’éclat, ils ne suscitent plus désormais qu’indifférence polie ou ironie caustique. Les Sénégalais comprennent désormais que derrière cette communication se cache un leader fragilisé, dépassé par les réalités du pays et incapable de trouver des solutions concrètes aux crises qui l’affectent.

Ousmane Sonko est aujourd’hui confronté aux contradictions de son parcours et aux réalités du pouvoir. Écarté de l’exécutif et désormais à l’Assemblée nationale, il n’a plus l’influence qu’il exerçait auparavant sur la scène politique. Son image a évolué, tandis que les Sénégalais attendent des résultats concrets face aux difficultés du pays.

La rédaction de Xibaaru