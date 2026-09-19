Économie : Pape Fall appelle à un dialogue national entre l’État et le secteur privé

Dans un contexte économique et financier difficile, Pape Fall, qui se présente comme un citoyen sénégalais, appelle à l’organisation d’un « Dialogue économique national élargi » réunissant les pouvoirs publics, les entrepreneurs, les dirigeants d’entreprises, les PME et PMI, les investisseurs, les organisations patronales, les experts, les jeunes entrepreneurs et les acteurs de la diaspora.

Dans une déclaration adressée au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il estime que les financements mobilisés auprès des partenaires internationaux, notamment le Fonds monétaire international (FMI), devraient, au-delà du redressement des finances publiques, contribuer à créer les conditions favorables au développement du secteur privé et de l’économie réelle.

« Écoutons ceux qui créent de la richesse et des emplois dans ce pays », lance Pape Fall, qui souligne la présence au Sénégal de nombreux entrepreneurs et dirigeants ayant développé des activités dans différents secteurs.

À titre d’exemples, il cite notamment Babacar Ngom du groupe Sedima, Yérim Sow de la holding Teyliom, Abdoulaye Dia de SENICO, Khadim Bâ de Locafrique, Aliou Sow et sa famille de la Compagnie sahélienne d’entreprise (CSE), Doudou Diallo de MODERNYS, Bara Guèye de Clean Oil, Fallou Diagne d’EGNS, Aliou Sall de la Société d’investissement pour l’éducation et la formation en Afrique (SIFA), Élimane Lam de JP Holding, Abdou Fall dit Padix de Padix Holding, Aziz Ndiaye d’Aziz Business Company, Samba Fall de CCST Group ainsi que Mouhamed Fall Al Amine de SeptAfrique Group.

Pape Fall met également en avant plusieurs femmes entrepreneures, parmi lesquelles Oumou Group, Bijou Ngone de BD360 Events, Isseu Diop Sakho de Mburu, Rokhaya Ngom Ndao de Marketing, Printing & Systems (MPS), Magatte Wade de Tiossan, Amy Mbengue, Rokhaya Solange Mbengue Ndir de Passo et Aissatou Ami Touré, active dans la fintech et le numérique.

Pour l’auteur de l’appel, cette diversité de profils illustre le potentiel du secteur privé sénégalais. Il relève toutefois des difficultés liées notamment à l’accès au financement, aux marchés, aux garanties, aux commandes et aux infrastructures.

Il pose ainsi la question suivante : « Comment faire pour que nos entreprises puissent grandir au Sénégal avant d’être obligées de chercher ailleurs les conditions nécessaires à leur développement ? »

Pape Fall estime que les financements internationaux doivent également contribuer à soutenir l’économie réelle. Il propose notamment de faciliter l’accès des PME et PMI au crédit, de renforcer les mécanismes de garantie et d’accompagner les entreprises à fort potentiel.

Son appel porte également sur le développement de l’investissement privé national, l’industrialisation et la transformation locale, l’agriculture et l’agro-industrie, ainsi que les secteurs de l’énergie, du BTP et du numérique. Il préconise aussi un accompagnement accru des jeunes entrepreneurs et une mobilisation plus importante de la diaspora sénégalaise.

La question du pétrole et du gaz figure également dans sa proposition. Pape Fall souhaite que les entreprises sénégalaises puissent davantage participer aux chaînes de valeur liées aux secteurs stratégiques de l’énergie.

« Notre objectif ne doit pas être uniquement d’extraire nos ressources », écrit-il, plaidant pour le développement autour de ces ressources d’entreprises sénégalaises, d’emplois, de compétences et de valeur ajoutée locale.

Dans sa déclaration, Pape Fall appelle également à créer davantage de conditions favorables à la rétention des compétences et des investissements au Sénégal. « Ne laissons pas partir nos talents. Renforçons-les ! », lance-t-il.

S’adressant directement au chef de l’État, il propose ainsi la tenue d’un dialogue économique qui réunirait « toutes les forces vives de notre économie », au-delà des clivages politiques.

Selon lui, cette initiative ne devrait pas avoir pour objectif d’accorder des privilèges à certains entrepreneurs, mais de réfléchir à « un mécanisme transparent, équitable et efficace de soutien au secteur privé national ».

« L’État ne peut pas tout faire seul. Le secteur privé ne peut pas non plus avancer seul », estime Pape Fall, qui appelle à construire un partenariat fondé sur « la confiance, la transparence, la compétence et la responsabilité ».

Il conclut son appel par une série de priorités : « Renforçons nos entrepreneurs. Gardons nos talents. Produisons davantage. Investissons au Sénégal. Créons des emplois. Construisons notre souveraineté économique. »

« Le Sénégal appartient à tous. Sa réussite aussi », conclut-il.