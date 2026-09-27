El Malick Ndiaye : « Le Sénégal est en pause, tout est à l’arrêt, sauf la transhumance à outrance »

El Malick Ndiaye a livré une lecture critique de la situation du Sénégal depuis la rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Intervenant ce samedi en Italie, lors du rassemblement patriotique de Pastef Italie Villongo, il a dénoncé ce qu’il considère comme une situation de blocage du pays et une multiplication des mouvements politiques.

« Le Sénégal est en pause. Tout est à l’arrêt, sauf la transhumance à outrance », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre a également évoqué les conditions entourant certaines nominations. « Pour certaines nominations, si vous saviez les soubassements, vous seriez médusés », a-t-il lancé.

Selon lui, certaines personnes auraient été nommées à des postes pour lesquels elles ne disposeraient pas des diplômes requis. « Il y en a qui ont même eu peur quand ils ont été nommés. Certains voulaient être PCA et ont hérité d’un poste de directeur, alors qu’ils n’en avaient pas les diplômes requis. Certains n’ont que le BAC », a-t-il affirmé.

Revenant sur la période durant laquelle Ousmane Sonko dirigeait le gouvernement, El Malick Ndiaye estime que les directeurs étaient alors pleinement au travail.

« Quand Ousmane Sonko dirigeait le gouvernement, les directeurs travaillaient », a-t-il déclaré.

Il affirme également que certaines directions disposaient de moyens limités avant leur passage aux responsabilités. « Il y a des directions qui étaient cannibalisées, il n’y avait presque pas de budget. Ils les ont redressées, recréé l’espoir et ont quitté les structures en laissant des bilans positifs », a-t-il soutenu.

Pour El Malick Ndiaye, la situation actuelle est préoccupante. « Aujourd’hui, le Sénégal est en danger », a-t-il déclaré, ajoutant que certains bailleurs « n’ont plus confiance ».