Élections 2027 : Me Abdoulaye Tine reprécise les propos sa pensée

Alors que les Sénégalais restent dans l’attente de la date des prochaines élections municipales, le mandat des maires arrivant à échéance en janvier 2027, le porte-parole de la Présidence de la République, Me Abdoulaye Tine, a apporté des précisions sur ses récentes déclarations concernant une éventuelle prise de parole du chef de l’État.

Invité vendredi dernier de l’émission « Nay Leer » sur la RTS, Me Abdoulaye Tine avait indiqué que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, « s’exprimera dans pas longtemps » devant les Sénégalais. Cette déclaration avait suscité des interrogations, notamment sur la possibilité d’une annonce relative au calendrier électoral ou d’un prochain message à la Nation.

Dans une nouvelle déclaration, le porte-parole de la Présidence a toutefois tenu à clarifier ses propos. Il affirme n’avoir annoncé « ni date d’élection, ni message du chef de l’État à la Nation ».

« Mon intervention a porté sur le cadre légal qui régit l’organisation territoriale et sur les prérogatives que les textes reconnaissent au président de la République », a-t-il précisé.

Me Abdoulaye Tine rappelle ainsi que le calendrier et les modalités des prises de parole présidentielles relèvent de la décision du chef de l’État. Selon lui, Bassirou Diomaye Faye « choisit seul le moment et la forme de ses prises de parole ».

Le porte-parole ajoute que le président de la République informera le public par ses canaux officiels lorsqu’il le jugera nécessaire. À ce stade, aucune date officielle d’élections municipales ni aucune échéance précise pour une éventuelle adresse du chef de l’État à la Nation n’a donc été annoncée par la Présidence.