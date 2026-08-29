Élections territoriales : Serigne Mbacké Ndiaye appelle à recentrer le débat sur les priorités nationales

À l’approche des élections territoriales, l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye estime que le débat politique ne devrait pas se focaliser exclusivement sur la tenue du scrutin. Il invite plutôt les acteurs politiques à mettre la pression sur le Gouvernement autour des difficultés économiques et sociales auxquelles les Sénégalais sont confrontés.

L’approche de la date des prochaines élections territoriales alimente de nouveau le débat politique. L’opposition, mais également une partie de la société civile, placent cette question au cœur de leurs préoccupations. Dans les médias, le calendrier électoral occupe également une place importante dans les discussions et les analyses.

Pour l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye, cette focalisation donne toutefois le sentiment que la tenue des consultations territoriales constitue la principale urgence nationale. Une perception qu’il conteste.

Selon lui, un éventuel décalage du scrutin ne devrait pas être présenté comme une situation susceptible de provoquer une catastrophe nationale. Il considère, au contraire, que d’autres préoccupations méritent une attention prioritaire.

Dans son analyse, Serigne Mbacké Ndiaye cite notamment la situation économique et financière du pays, le climat social, les inondations, la cherté de la vie et l’insécurité. « La liste n’est pas exhaustive », souligne-t-il, estimant que ces questions constituent autant de dossiers qui nécessitent une prise en charge. Il regrette ainsi que le débat public reste largement dominé par la question électorale : « Élections, toujours élections, encore élection et rien qu’élections. »

L’ancien ministre reconnaît l’importance des élections dans le fonctionnement démocratique d’une Nation. Il estime toutefois qu’elles ne devraient pas devenir l’unique centre de gravité de la vie politique. « Oui, des élections constituent un moment important dans la vie démocratique d’une Nation, mais elles ne doivent pas être considérées comme la question centrale de notre vie », écrit-il. À ses yeux, quelle que soit l’issue du débat sur le calendrier électoral, les difficultés quotidiennes des populations demeurent. « Élections ou pas, les Sénégalais souffrent, souffrent et souffrent », affirme-t-il.

Face à cette situation, Serigne Mbacké Ndiaye appelle les acteurs politiques à déplacer le centre du débat vers les préoccupations concrètes des citoyens. Il estime que la pression devrait principalement porter sur le Gouvernement afin de l’amener à engager « une rupture différente de ce à quoi nous assistons ».

Pour l’ancien ministre, c’est ce combat, davantage centré sur les conditions de vie des Sénégalais et les réponses aux difficultés nationales, qui mérite aujourd’hui d’être mené.