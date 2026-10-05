Élevé au rang de Docteur Honoris Causa…le Maire de Rufisque Nord a rendu hommage à Ansoumana DIONE

Élevé au rang de Docteur Honoris Causa : le Maire Assane KASSE de Rufisque Nord a rendu hommage à Ansoumana DIONE, ce samedi 03 octobre 2026 au CNFA de Rufisque.

Maitre Assane KASSE, Maire de la Commune de Rufisque Nord a rendu un vibrant hommage mérité à Monsieur Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, ce samedi 03 octobre 2026 au Centre National de Formation et d’Action (CNFA) de Rufisque. Ce, en prélude à la cérémonie de graduation de son Diplôme de Docteur Honoris Causa, prévue à Bangui sous la présidence effective de son Excellence le Professeur Faustin-Archange TOUADÉRA, Président de la République Centrafricaine. Cette belle cérémonie a réuni de nombreuses personnalités et de très fortes délégations venues plus particulièrement de Rufisque et Kaolack. Madame le Ministre Ngoné NDOYE qui fût Maire de Rufisque Est, Docteur Honoris Causa Mballo DIA THIAM et Monsieur Moussa FALL, le Président de l’Alliance pour la Promotion du Développement Local (APRODEL) à Kaolack, venu accompagné son frère et ami, etaient les invités d’honneur de cette rencontre.

Les familles des malades mentaux stabilisés grâce surtout à l’accompagnement total et gratuit du Centre Ansoumana DIONE de Kaolack étaient également de la partie avec des témoignages assez émouvants qui ont marqué l’attention de toute l’assistance. Et, dans leurs discours, le Docteur HC Mballo DIA THIAM du SUTSAS, le 4e Adjoint au Maire, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane NIANE, Monsieur Moussa FALL de l’APRODEL, Madame le Ministre Ngoné NDOYE, Monsieur Abdoulaye FANE qui fût Directeur du CDEPS de Rufisque et les malades mentaux stabilisés ainsi que leurs familles ont salué le travail magnifique du Président de l’ASSAMM pour la promotion de la santé mentale au Sénégal. Prenant la parole, Ansoumana DIONE a émis le souhait d’obtenir une audience avec le chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE, avant son déplacement à Bangui pour une frange collaboration, avec un seul objectif : relever les défis du Sénégal en santé mentale. A son tour, le Maire Assane KASSE s’est engagé à bien transmettre son message.

Le 04 octobre 2026,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)