Embaló dément sa présence à New York et met au défi Confidentiel Afrique

La Direction de la Communication du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a publié, le 14 octobre 2026 à Casablanca, un communiqué de mise au point en réponse à des articles de Confidentiel Afrique concernant les relations entre l’ancien chef de l’État sénégalais Macky Sall et Umaro Sissoco Embaló. Elle conteste notamment les informations selon lesquelles ce dernier aurait tenté de participer à une rencontre à New York entre Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron et Macky Sall, avant d’en être écarté.

Dans son communiqué, la Direction de la Communication rappelle qu’un premier article publié à la fin du mois de juin 2026 présentait Umaro Sissoco Embaló comme un soutien devenu prétendument « encombrant » pour la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Elle explique avoir alors choisi de ne pas réagir, estimant que les faits permettraient d’apprécier la réalité des relations entre les deux hommes.

Toutefois, un nouvel article publié le 12 octobre 2026 par Confidentiel Afrique, sous la plume de Chérif Ismael Aïdara, a conduit les services de communication du président Embaló à prendre publiquement position. Pour réfuter le récit publié par le média, la Direction de la Communication revient sur les déplacements d’Umaro Sissoco Embaló au cours des mois d’août et de septembre 2026.

Selon le communiqué, le président a subi une intervention chirurgicale à Istanbul à la fin du mois d’août, avant d’entamer une période de convalescence. Le 14 septembre, il se serait exceptionnellement rendu à Paris pour rendre un dernier hommage à Orlando Mendes Viegas, ancien ministre et responsable du Parti de la Rénovation Sociale (PRS), qu’il considérait comme un grand frère.

La Direction de la Communication affirme que ce déplacement a été documenté par des images et des vidéos diffusées sur les plateformes numériques. Elle précise qu’après cet hommage, Umaro Sissoco Embaló a rejoint le Maroc pour poursuivre sa convalescence.

Le communiqué mentionne également des images diffusées le 23 septembre, jour de son anniversaire, le montrant entouré de plusieurs personnes lors de la célébration.

S’appuyant sur cette chronologie, les services de communication du président bissau-guinéen posent une question à l’auteur de l’article : « À quel moment le Président Umaro Sissoco Embaló aurait-il quitté sa convalescence pour se rendre à New York et tenter de participer à la rencontre décrite par Confidentiel Afrique ? »

Ils demandent à Chérif Ismael Aïdara de produire un élément matériel permettant d’établir la présence physique d’Umaro Sissoco Embaló à New York au moment des faits rapportés. La Direction de la Communication conteste également l’interprétation selon laquelle l’épisode de New York traduirait une volonté de Macky Sall et de son entourage de prendre leurs distances avec Umaro Sissoco Embaló.

Elle invite le journaliste à vérifier les déplacements et les rencontres des deux hommes à la fin du mois de septembre, notamment au Congo et en Côte d’Ivoire. Concernant ce dernier pays, elle affirme que les faits peuvent être vérifiés auprès de sources à Abidjan et demande au journaliste de poursuivre ses investigations avant de conclure à une rupture entre les deux personnalités.

Les services de communication d’Umaro Sissoco Embaló assurent ne pas vouloir engager de polémique personnelle avec Chérif Ismael Aïdara. Ils indiquent que leur démarche porte exclusivement sur les informations publiées et leur exactitude.

Dans son communiqué, la Direction de la Communication affirme respecter la liberté de la presse et la liberté d’enquêter, tout en rappelant la nécessité de vérifier et de recouper les informations avant de les présenter comme des faits établis.

Elle affirme sans ambiguïté qu’Umaro Sissoco Embaló ne se trouvait pas à New York au moment de la rencontre évoquée par Confidentiel Afrique. « Nous demandons simplement le respect d’une règle élémentaire du journalisme : Vérifier avant d’affirmer », souligne le communiqué.

La Direction de la Communication demande à Chérif Ismael Aïdara et à Confidentiel Afrique de fournir une photographie, une vidéo ou tout autre élément vérifiable établissant la présence d’Umaro Sissoco Embaló à New York au moment où il aurait tenté de participer à la rencontre. À défaut, elle estime qu’il appartiendra aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions.