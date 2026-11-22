La Marine nationale a secouru 1 007 migrants impliqués dans des opérations d’émigration irrégulière par voie maritime en l’espace de 72 heures, selon les informations communiquées.

Les 20 et 21 novembre 2026, trois unités navales ont porté secours à sept pirogues transportant 946 migrants dans les eaux sénégalaises. Au nord du pays, la Base navale nord a également secouru 61 migrants entre le 19 et le 21 novembre.

Au total, 1 007 personnes ont été secourues en 72 heures. Tous les migrants ont été acheminés sains et saufs à terre, puis remis aux services compétents.