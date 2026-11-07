Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés par la gendarmerie à Keur Massar

La Brigade de recherches de Keur Massar a intercepté, vendredi 6 novembre 2026, une pirogue transportant 142 candidats à l’émigration irrégulière en partance pour l’Espagne. L’opération s’inscrit dans le cadre des missions de sécurisation et de protection des personnes et des biens menées par les unités de la Gendarmerie, en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le groupe était composé de 40 Sénégalais, dont quatre femmes, de 93 Gambiens, dont 17 femmes, d’un ressortissant bissau-guinéen, de deux ressortissants de la République de Guinée et de deux Nigérians. Deux nourrissons et deux enfants mineurs figuraient également parmi les passagers.

L’intervention des gendarmes a également permis de saisir un important lot de matériel, comprenant notamment un moteur de pirogue et plusieurs contenants de carburant totalisant 3 760 litres.

Après leur interception, les candidats ont été débarqués avec l’appui de piroguiers présents sur les lieux. Les personnes blessées, notamment celles ayant subi des brûlures, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers du Groupement d’incendie et de secours n° 1.

Elles ont ensuite été évacuées vers les structures sanitaires de Keur Massar et de l’hôpital Dalal Jamm, à Guédiawaye. Les autres passagers ont été conduits à la Brigade de recherches de Keur Massar pour les besoins de l’enquête.