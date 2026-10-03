Enseignement supérieur : Le ministère publie une liste de 34 établissements privés non autorisés

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a publié, vendredi 2 octobre, une liste de 34 établissements et antennes privés non autorisés à dispenser des formations allant de la Licence au Doctorat.

Pour le cycle Licence-Master, plusieurs établissements sont concernés, notamment Sup-Management Intelligentsia (SMI) et le Ziguinchor Institut Polytechnique (ZIP), à Ziguinchor, ainsi que l’École supérieure d’administration et de gestion (ESAG), à Saint-Louis.

À Dakar, la liste comprend l’Institut de management d’Afrique subsaharienne (IMAS), l’École supérieure de logistique et des transports (ESLOT) et l’Institut privé africain des métiers du pétrole (IPAMEP). L’Institut moderne (IM), à Mbour, figure également parmi les établissements concernés.

Le ministère indique par ailleurs que plusieurs antennes des Instituts supérieurs d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) sont déclarées non reconnues. Elles sont implantées à Ziguinchor, Thiès, Tambacounda, Sédhiou, Saint-Louis, Rufisque, Podor, Pikine, Mbour, Mbacké, Louga, Kolda, Keur Massar, Kédougou, Kaolack, Kaffrine, Guédiawaye, Fatick, Diourbel, Bambilor, Parcelles Assainies, Mboro, Joal, Tivaouane et Ouorossogui.

Au niveau du Doctorat, deux entités d’études stratégiques basées à Dakar sont également visées : le Centre d’études diplomatiques et stratégiques, situé à Ouakam, et le Centre africain d’intelligence stratégique (CIS-Paix Upeace).

Face aux risques de tromperie, le directeur général de l’Enseignement supérieur, le professeur Mamadou Sidibé, appelle le public à faire preuve d’une vigilance accrue. Il recommande notamment de vérifier systématiquement la validité des agréments, habilitations et accréditations d’un établissement avant toute inscription.

Le ministère invite enfin les étudiants, les parents et le public à se rapprocher directement de ses services afin de disposer d’informations fiables sur la reconnaissance et l’autorisation des établissements d’enseignement supérieur.