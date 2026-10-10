États-Unis : Huit morts, dont deux enfants, dans une fusillade en Pennsylvanie

Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans une fusillade survenue dans et autour d’une maison à Erie, dans le nord de l’État américain de Pennsylvanie. Selon le média local Erie News Now, le suspect se serait donné la mort après l’intervention de la police.

Les forces de l’ordre ont été appelées sur les lieux vers 17 heures, vendredi, après que des témoins ont aperçu un homme tirer avec une arme de poing à l’extérieur d’un domicile avant d’y entrer. Deux femmes ont été retrouvées mortes dans la rue, rapporte Erie News Now.

À l’arrivée des policiers, le suspect s’est retranché à l’intérieur de la maison. Des coups de feu ont retenti alors que les agents lui ordonnaient de se rendre. À l’intérieur, les policiers ont découvert les corps de plusieurs victimes ainsi que celui du suspect, qui aurait retourné son arme contre lui.

Contactée par l’Agence France-Presse (AFP), la police d’Erie n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat. Une conférence de presse de la maire était attendue dans l’après-midi.

Dans un communiqué publié vendredi soir, la mairie d’Erie a qualifié les faits de « terrible tragédie ». Elle a également assuré que la situation était sous contrôle et qu’aucune menace ne pesait sur la population.

« Le tireur est décédé, et il n’y a pas de menace ou danger en cours pour la population à l’heure actuelle », précise le communiqué.