États-Unis : La basketteuse Aminata Seck libérée après deux mois de détention

La basketteuse sénégalaise Aminata Seck a été libérée après près de deux mois de détention par les services américains de l’immigration (ICE), selon une information de l’Associated Press (AP). La joueuse de 26 ans évolue au sein de l’équipe de l’Université d’État du Kentucky.

Originaire de Dakar, Aminata Seck avait été interpellée le 7 août dernier à l’aéroport de Louisville alors qu’elle s’apprêtait à prendre un vol avec son équipe pour participer à un tournoi.

Lors d’une audience, un juge lui a accordé une caution de 2 500 dollars, estimant, selon son avocat principal, qu’elle « ne représentait pas un danger pour la communauté ni un risque de fuite ». Le magistrat a également autorisé l’athlète à poursuivre ses études afin d’obtenir son diplôme et l’a félicitée « pour ses réussites scolaires et sportives ».

Les autorités américaines avaient invoqué une violation des lois sur l’immigration liée à un défaut de comparution. La défense a toutefois soutenu que la basketteuse n’avait « pas reçu l’avis de la procédure antérieure ».

Sur le plan sportif, Aminata Seck s’est distinguée dans le championnat universitaire américain. La pivot sénégalaise, qui mesure 1,93 m, a affiché une moyenne de 11,7 points et 7,3 rebonds la saison dernière.

Ses performances lui ont valu une sélection dans la troisième équipe type ainsi que le prix académique « SIAC Elite 16 ». Sa libération lui permet désormais de reprendre son parcours universitaire et sa carrière sportive aux États-Unis.