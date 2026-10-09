Everton : Le groupe Friedkin ouvert à une vente majoritaire

Le groupe Friedkin (TFG), propriétaire d’Everton, envisage désormais la possibilité de céder une participation majoritaire dans le club anglais. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, le groupe américain a annoncé examiner plusieurs options d’investissement, dont une éventuelle vente du contrôle de l’équipe basée à Liverpool.

Jusqu’ici, TFG privilégiait l’entrée d’investisseurs stratégiques minoritaires, sans remettre en cause son contrôle du club. Cette nouvelle orientation ouvre toutefois la voie à une cession plus importante, voire à un changement de propriétaire.

Pour expliquer cette évolution, le groupe revient sur les difficultés rencontrées lors de sa prise de contrôle d’Everton. Il évoque notamment une situation financière fragile, ainsi que plusieurs défis sportifs et structurels auxquels il a dû faire face.

Le rétablissement de la stabilité financière, la réalisation d’investissements essentiels et l’accompagnement du projet de nouveau stade figuraient parmi les principales priorités du propriétaire américain.

Estimant avoir posé des bases plus solides pour l’avenir du club, TFG considère désormais qu’Everton peut entamer une nouvelle phase de son développement.

Le groupe précise néanmoins qu’il examinera uniquement les propositions d’investisseurs en mesure d’assurer la continuité du projet et de consolider la dynamique actuelle.

Actuellement septième de Premier League, Everton pourrait ainsi connaître un changement majeur dans son actionnariat. L’identité d’un éventuel repreneur et les modalités d’une possible cession restent à déterminer.